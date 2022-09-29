النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

رفضوا التطعيم.. شركة طيران أمريكية تستعد لتسريح حوالى 600 موظف

الاستقالات المقدمة من موظفيها زادت بشكل كبير بعد فرض التطعيم الإلزامي

أعلنت شركة United Airlines الثلاثاء أنها تنظر في تسريح حوالى 600 من موظفيها؛ لرفضهم تنفيذ إيعاز بالتطعيم الإجباري ضد كوفيد-19.

ونقلت صحيفة "هيل" عن بيان مشترك لمدير عام الشركة سكوت كيربي، ورئيسها بريت هارت: "القرار كان صعبًا للغاية؛ لكن ضمان سلامة فريقنا يقف دائمًا على رأس أولوياتنا".

ووفقًا للشركة، قدّم 99٪ من موظفيها دليلًا على التطعيم بحلول يوم الاثنين الماضي، الذي حددته الشركة كموعد نهائي لتقديم مثل هذه الشهادات، وسيتم طرد باقي الموظفين إذا لم يقدموا إعفاءات طبية من التطعيم أو ينفذوا التطعيم مع تقديم الشهادات المطلوبة.

وقالت الشركة وفق "روسيا اليوم": إن عدد الاستقالات المقدمة من موظفيها، زاد بشكل كبير بعد فرض التطعيم الإلزامي.

وذكرت الصحيفة، أن "يونايتد إيرلاينز" لا تزال شركة الطيران الأمريكية الكبرى الوحيدة التي لجأت إلى إجراءات التسريح لكل من يرفض التطعيم.

الرئيسية/ محطات

اعلان
رفضوا التطعيم.. شركة طيران أمريكية تستعد لتسريح حوالى 600 موظف
سبق

أعلنت شركة United Airlines الثلاثاء أنها تنظر في تسريح حوالى 600 من موظفيها؛ لرفضهم تنفيذ إيعاز بالتطعيم الإجباري ضد كوفيد-19.

ونقلت صحيفة "هيل" عن بيان مشترك لمدير عام الشركة سكوت كيربي، ورئيسها بريت هارت: "القرار كان صعبًا للغاية؛ لكن ضمان سلامة فريقنا يقف دائمًا على رأس أولوياتنا".

ووفقًا للشركة، قدّم 99٪ من موظفيها دليلًا على التطعيم بحلول يوم الاثنين الماضي، الذي حددته الشركة كموعد نهائي لتقديم مثل هذه الشهادات، وسيتم طرد باقي الموظفين إذا لم يقدموا إعفاءات طبية من التطعيم أو ينفذوا التطعيم مع تقديم الشهادات المطلوبة.

وقالت الشركة وفق "روسيا اليوم": إن عدد الاستقالات المقدمة من موظفيها، زاد بشكل كبير بعد فرض التطعيم الإلزامي.

وذكرت الصحيفة، أن "يونايتد إيرلاينز" لا تزال شركة الطيران الأمريكية الكبرى الوحيدة التي لجأت إلى إجراءات التسريح لكل من يرفض التطعيم.

29 سبتمبر 2021 - 22 صفر 1443
11:23 AM

رفضوا التطعيم.. شركة طيران أمريكية تستعد لتسريح حوالى 600 موظف

الاستقالات المقدمة من موظفيها زادت بشكل كبير بعد فرض التطعيم الإلزامي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
897

أعلنت شركة United Airlines الثلاثاء أنها تنظر في تسريح حوالى 600 من موظفيها؛ لرفضهم تنفيذ إيعاز بالتطعيم الإجباري ضد كوفيد-19.

ونقلت صحيفة "هيل" عن بيان مشترك لمدير عام الشركة سكوت كيربي، ورئيسها بريت هارت: "القرار كان صعبًا للغاية؛ لكن ضمان سلامة فريقنا يقف دائمًا على رأس أولوياتنا".

ووفقًا للشركة، قدّم 99٪ من موظفيها دليلًا على التطعيم بحلول يوم الاثنين الماضي، الذي حددته الشركة كموعد نهائي لتقديم مثل هذه الشهادات، وسيتم طرد باقي الموظفين إذا لم يقدموا إعفاءات طبية من التطعيم أو ينفذوا التطعيم مع تقديم الشهادات المطلوبة.

وقالت الشركة وفق "روسيا اليوم": إن عدد الاستقالات المقدمة من موظفيها، زاد بشكل كبير بعد فرض التطعيم الإلزامي.

وذكرت الصحيفة، أن "يونايتد إيرلاينز" لا تزال شركة الطيران الأمريكية الكبرى الوحيدة التي لجأت إلى إجراءات التسريح لكل من يرفض التطعيم.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,064
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,766
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,939
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,364

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة