أكد أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أن ما تحقق لمدينة بريدة من منجز عالمي في الإدراج بمنظمة اليونسكو ضمن المدن المبدعة، إنجاز يسجل للوطن، والمنطقة تستحق أن تكون مبدعة في هذا المجال. جاء ذلك، عقب رعايته اليوم, حفل إدراج مدينة بريدة ضمن شبكة المدن المبدعة في اليونسكو في مجال فن الطهي، بحضور رئيس جامعة القصيم الدكتور عبدالرحمن الداود، ووكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، وأمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي، ورئيس مجلس إدارة غرفة القصيم عبدالعزيز الحميد، وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية بالمنطقة. وأوضح أن هذا الإدراج العالمي يؤكد الإبداع والتميز، وأهمية دور الأسر المنتجة وهواة الطهي والمهرجانات الغذائية، التي أسهمت في تحقيقه، مطالبًا بالتركيز على دعم الأسر المنتجة وإيجاد السبل التي تدعم تطويرها من جميع الجهات المعنية، ومواصلة المحافظة على هذا المنجز العالمي وتطويره، منوهًا بدعم القيادة الرشيدة -أعزها الله-، لتحقيق مثل هذه المنجزات العالمية. من جانبه، أشار وكيل إمارة المنطقة إلى أن المدينة تمتلك مقومات إبداعية قوية خاصة في فن الطهي الذي نما وتطور، مبينًا أن مهرجان الكليجا السنوي يعد واحدًا من أبرز المهرجانات الغذائية على مستوى العالم العربي ليؤكد عراقة فن الطهي في هذه المدينة الحضارية. إثر ذلك قُدم عرض مرئي يحكي مسيرة وبداية العمل لتسجيل مدينة بريدة ضمن شبكة المدن المبدعة وفي نهاية الحفل كرّم أمير القصيم فريق العمل والجهات الداعمة والمساندة في الحصول على هذا المنجز العالمي.

أمير القصيم يرعى حفل إدراج بريدة كشبكة للمدن المبدعة باليونسكو وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2022-02-01 أكد أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أن ما تحقق لمدينة بريدة من منجز عالمي في الإدراج بمنظمة اليونسكو ضمن المدن المبدعة، إنجاز يسجل للوطن، والمنطقة تستحق أن تكون مبدعة في هذا المجال.



جاء ذلك، عقب رعايته اليوم, حفل إدراج مدينة بريدة ضمن شبكة المدن المبدعة في اليونسكو في مجال فن الطهي، بحضور رئيس جامعة القصيم الدكتور عبدالرحمن الداود، ووكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، وأمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي، ورئيس مجلس إدارة غرفة القصيم عبدالعزيز الحميد، وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية بالمنطقة.



وأوضح أن هذا الإدراج العالمي يؤكد الإبداع والتميز، وأهمية دور الأسر المنتجة وهواة الطهي والمهرجانات الغذائية، التي أسهمت في تحقيقه، مطالبًا بالتركيز على دعم الأسر المنتجة وإيجاد السبل التي تدعم تطويرها من جميع الجهات المعنية، ومواصلة المحافظة على هذا المنجز العالمي وتطويره، منوهًا بدعم القيادة الرشيدة -أعزها الله-، لتحقيق مثل هذه المنجزات العالمية.



من جانبه، أشار وكيل إمارة المنطقة إلى أن المدينة تمتلك مقومات إبداعية قوية خاصة في فن الطهي الذي نما وتطور، مبينًا أن مهرجان الكليجا السنوي يعد واحدًا من أبرز المهرجانات الغذائية على مستوى العالم العربي ليؤكد عراقة فن الطهي في هذه المدينة الحضارية.



إثر ذلك قُدم عرض مرئي يحكي مسيرة وبداية العمل لتسجيل مدينة بريدة ضمن شبكة المدن المبدعة وفي نهاية الحفل كرّم أمير القصيم فريق العمل والجهات الداعمة والمساندة في الحصول على هذا المنجز العالمي.

01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443 05:56 PM

أمير القصيم يرعى حفل إدراج بريدة كشبكة للمدن المبدعة باليونسكو أكد أنه إنجاز يسجل للوطن والمنطقة تستحق أن تكون رائدة في هذا المجال





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أكد أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أن ما تحقق لمدينة بريدة من منجز عالمي في الإدراج بمنظمة اليونسكو ضمن المدن المبدعة، إنجاز يسجل للوطن، والمنطقة تستحق أن تكون مبدعة في هذا المجال.



جاء ذلك، عقب رعايته اليوم, حفل إدراج مدينة بريدة ضمن شبكة المدن المبدعة في اليونسكو في مجال فن الطهي، بحضور رئيس جامعة القصيم الدكتور عبدالرحمن الداود، ووكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، وأمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي، ورئيس مجلس إدارة غرفة القصيم عبدالعزيز الحميد، وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية بالمنطقة.



وأوضح أن هذا الإدراج العالمي يؤكد الإبداع والتميز، وأهمية دور الأسر المنتجة وهواة الطهي والمهرجانات الغذائية، التي أسهمت في تحقيقه، مطالبًا بالتركيز على دعم الأسر المنتجة وإيجاد السبل التي تدعم تطويرها من جميع الجهات المعنية، ومواصلة المحافظة على هذا المنجز العالمي وتطويره، منوهًا بدعم القيادة الرشيدة -أعزها الله-، لتحقيق مثل هذه المنجزات العالمية.



من جانبه، أشار وكيل إمارة المنطقة إلى أن المدينة تمتلك مقومات إبداعية قوية خاصة في فن الطهي الذي نما وتطور، مبينًا أن مهرجان الكليجا السنوي يعد واحدًا من أبرز المهرجانات الغذائية على مستوى العالم العربي ليؤكد عراقة فن الطهي في هذه المدينة الحضارية.



إثر ذلك قُدم عرض مرئي يحكي مسيرة وبداية العمل لتسجيل مدينة بريدة ضمن شبكة المدن المبدعة وفي نهاية الحفل كرّم أمير القصيم فريق العمل والجهات الداعمة والمساندة في الحصول على هذا المنجز العالمي.