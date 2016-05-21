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"الجامعة العربية" ترد على الدوحة: عمّمنا دعوة خادم الحرمين لقمة مكة

المريخي: "قطر لا تزال معزولة من جيرانها ولم تتلقَ دعوة لحضور المؤتمرين"

قالت الجامعة العربية إنها عمّمت دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لعقد قمة حول التطورات الأخيرة في منطقة الخليج يوم 30 مايو المقبل، للدول الأعضاء.

وقالت الجامعة، في بيان اليوم الإثنين، نقلاً عن مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة، إن "الأمانة عمّمت أمس الأحد الموافق 19 مايو 2019 الدعوة الموجّهة من خادم الحرمين الشريفين، إلى قادة الدول العربية لعقد قمة عربية طارئة في مكة المكرّمة يوم الخميس الموافق 30 مايو 2019؛ لبحث الاعتداءات على سفن تجارية في المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وما قامت به ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، من الهجوم على محطتَي ضخ نفطيتين بالمملكة، ولما لذلك من تداعيات خطيرة على السلم والأمن الإقليمي والدولي وعلى إمدادات واستقرار أسواق النفط العالمية".

ووفق ما نقلته "سبوتنيك" كانت قطر قد أعلنت في وقت سابق، اليوم الإثنين، أنها لم تتلقَ دعوة لحضور القمتين الخليجية والعربية الطارئتين.

ونقل مدير مكتب الإعلام في "الخارجية القطرية"، أحمد بن سعيد الرميحي؛ عن وزير الدولة للشؤون الخارجية، سلطان بن سعد المريخي؛ قوله: "قطر لا تزال معزولة من جيرانها الخليجيين ولم تتلقَ دعوة لحضور المؤتمرين".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجامعة العربية" ترد على الدوحة: عمّمنا دعوة خادم الحرمين لقمة مكة
سبق

قالت الجامعة العربية إنها عمّمت دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لعقد قمة حول التطورات الأخيرة في منطقة الخليج يوم 30 مايو المقبل، للدول الأعضاء.

وقالت الجامعة، في بيان اليوم الإثنين، نقلاً عن مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة، إن "الأمانة عمّمت أمس الأحد الموافق 19 مايو 2019 الدعوة الموجّهة من خادم الحرمين الشريفين، إلى قادة الدول العربية لعقد قمة عربية طارئة في مكة المكرّمة يوم الخميس الموافق 30 مايو 2019؛ لبحث الاعتداءات على سفن تجارية في المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وما قامت به ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، من الهجوم على محطتَي ضخ نفطيتين بالمملكة، ولما لذلك من تداعيات خطيرة على السلم والأمن الإقليمي والدولي وعلى إمدادات واستقرار أسواق النفط العالمية".

ووفق ما نقلته "سبوتنيك" كانت قطر قد أعلنت في وقت سابق، اليوم الإثنين، أنها لم تتلقَ دعوة لحضور القمتين الخليجية والعربية الطارئتين.

ونقل مدير مكتب الإعلام في "الخارجية القطرية"، أحمد بن سعيد الرميحي؛ عن وزير الدولة للشؤون الخارجية، سلطان بن سعد المريخي؛ قوله: "قطر لا تزال معزولة من جيرانها الخليجيين ولم تتلقَ دعوة لحضور المؤتمرين".

20 مايو 2019 - 15 رمضان 1440
02:11 PM

"الجامعة العربية" ترد على الدوحة: عمّمنا دعوة خادم الحرمين لقمة مكة

المريخي: "قطر لا تزال معزولة من جيرانها ولم تتلقَ دعوة لحضور المؤتمرين"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت الجامعة العربية إنها عمّمت دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لعقد قمة حول التطورات الأخيرة في منطقة الخليج يوم 30 مايو المقبل، للدول الأعضاء.

وقالت الجامعة، في بيان اليوم الإثنين، نقلاً عن مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة، إن "الأمانة عمّمت أمس الأحد الموافق 19 مايو 2019 الدعوة الموجّهة من خادم الحرمين الشريفين، إلى قادة الدول العربية لعقد قمة عربية طارئة في مكة المكرّمة يوم الخميس الموافق 30 مايو 2019؛ لبحث الاعتداءات على سفن تجارية في المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وما قامت به ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، من الهجوم على محطتَي ضخ نفطيتين بالمملكة، ولما لذلك من تداعيات خطيرة على السلم والأمن الإقليمي والدولي وعلى إمدادات واستقرار أسواق النفط العالمية".

ووفق ما نقلته "سبوتنيك" كانت قطر قد أعلنت في وقت سابق، اليوم الإثنين، أنها لم تتلقَ دعوة لحضور القمتين الخليجية والعربية الطارئتين.

ونقل مدير مكتب الإعلام في "الخارجية القطرية"، أحمد بن سعيد الرميحي؛ عن وزير الدولة للشؤون الخارجية، سلطان بن سعد المريخي؛ قوله: "قطر لا تزال معزولة من جيرانها الخليجيين ولم تتلقَ دعوة لحضور المؤتمرين".

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