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بالصور.. "الشؤون الإسلامية" تشارك في معرض إسطنبول الدولي للكتاب

تستعرض فيه إصدارات الوزارة من الكتب والمطبوعات

تشارك وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بركن متميز في معرض إسطنبول الدولي للكتاب لهذا العام 1440هـ بتركيا.

يأتي هذا ضمن جناح المملكة العربية السعودية الذي قام بافتتاحه سفير المملكة العربية السعودية لدى تركيا المهندس وليد الخريجي، والملحق الثقافي الدكتور علي البراك، وعدد من مسؤولي القطاعات والجهات الحكومية والتعليمية المشاركة في الجناح السعودي.

وأوضح رئيس وفد وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ عبداللطيف الكثيري، أن المشاركة تأتي في إطار حرص الوزارة على مشاركة الوزارة في مختلف المحافل الدولية؛ لإعطاء صورة عما تشهده المملكة من نهضة حضارية ومعرفية وتنموية في عهد خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين.

وأكد "الكثيري" أن ركن الشؤون الإسلامية يعرض فيه إصدارات الوزارة من الكتب والرسائل الإسلامية والدعوية، وإصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.. مبيناً أن وكالة الوزارة لشؤون المطبوعات والبحث العلمي تتولى إمداد وفود الوزارة في جميع المعارض والمناسبات العلمية والثقافية بالكتب والبحوث والدراسات التي يتم إصدارها أو المشاركة فيها ورقياً وإلكترونياً وسمعياً وبصرياً.

وتجدر الإشارة إلى مشاركة عدد من الدول الكبرى مثل ألمانيا والصين، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من ثمانمائة دار تركية وأجنبية في هذا المعرض، والذي سيستمر حتى الرابع عشر من شهر نوفمبر من العام الجاري.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور.. "الشؤون الإسلامية" تشارك في معرض إسطنبول الدولي للكتاب
سبق

تشارك وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بركن متميز في معرض إسطنبول الدولي للكتاب لهذا العام 1440هـ بتركيا.

يأتي هذا ضمن جناح المملكة العربية السعودية الذي قام بافتتاحه سفير المملكة العربية السعودية لدى تركيا المهندس وليد الخريجي، والملحق الثقافي الدكتور علي البراك، وعدد من مسؤولي القطاعات والجهات الحكومية والتعليمية المشاركة في الجناح السعودي.

وأوضح رئيس وفد وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ عبداللطيف الكثيري، أن المشاركة تأتي في إطار حرص الوزارة على مشاركة الوزارة في مختلف المحافل الدولية؛ لإعطاء صورة عما تشهده المملكة من نهضة حضارية ومعرفية وتنموية في عهد خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين.

وأكد "الكثيري" أن ركن الشؤون الإسلامية يعرض فيه إصدارات الوزارة من الكتب والرسائل الإسلامية والدعوية، وإصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.. مبيناً أن وكالة الوزارة لشؤون المطبوعات والبحث العلمي تتولى إمداد وفود الوزارة في جميع المعارض والمناسبات العلمية والثقافية بالكتب والبحوث والدراسات التي يتم إصدارها أو المشاركة فيها ورقياً وإلكترونياً وسمعياً وبصرياً.

وتجدر الإشارة إلى مشاركة عدد من الدول الكبرى مثل ألمانيا والصين، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من ثمانمائة دار تركية وأجنبية في هذا المعرض، والذي سيستمر حتى الرابع عشر من شهر نوفمبر من العام الجاري.

12 نوفمبر 2018 - 4 ربيع الأول 1440
04:34 PM

بالصور.. "الشؤون الإسلامية" تشارك في معرض إسطنبول الدولي للكتاب

تستعرض فيه إصدارات الوزارة من الكتب والمطبوعات

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عبدالله العنزي - الرياض
0
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تشارك وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بركن متميز في معرض إسطنبول الدولي للكتاب لهذا العام 1440هـ بتركيا.

يأتي هذا ضمن جناح المملكة العربية السعودية الذي قام بافتتاحه سفير المملكة العربية السعودية لدى تركيا المهندس وليد الخريجي، والملحق الثقافي الدكتور علي البراك، وعدد من مسؤولي القطاعات والجهات الحكومية والتعليمية المشاركة في الجناح السعودي.

وأوضح رئيس وفد وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ عبداللطيف الكثيري، أن المشاركة تأتي في إطار حرص الوزارة على مشاركة الوزارة في مختلف المحافل الدولية؛ لإعطاء صورة عما تشهده المملكة من نهضة حضارية ومعرفية وتنموية في عهد خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين.

وأكد "الكثيري" أن ركن الشؤون الإسلامية يعرض فيه إصدارات الوزارة من الكتب والرسائل الإسلامية والدعوية، وإصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.. مبيناً أن وكالة الوزارة لشؤون المطبوعات والبحث العلمي تتولى إمداد وفود الوزارة في جميع المعارض والمناسبات العلمية والثقافية بالكتب والبحوث والدراسات التي يتم إصدارها أو المشاركة فيها ورقياً وإلكترونياً وسمعياً وبصرياً.

وتجدر الإشارة إلى مشاركة عدد من الدول الكبرى مثل ألمانيا والصين، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من ثمانمائة دار تركية وأجنبية في هذا المعرض، والذي سيستمر حتى الرابع عشر من شهر نوفمبر من العام الجاري.

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