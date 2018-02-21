تدريبات الأخضر في جدة: اختبارات قياس وقوة

واصل المنتخب السعودي الأول اليوم الأربعاء تدريباته ضمن معسكره الإعدادي المقام في جدة، ضمن المرحلة الثانية من برنامج الإعداد للمشاركة في كأس العالم 2018 بروسيا.

وخصص المدير الفني للمنتخب خوان أنطونيو بيتزي الفترة المسائية لإجراء اختبارات قياس وقوة لجميع اللاعبين في الصالة الرياضية بمقر إقامة بعثة المنتخب باستخدام أجهزة قياس متخصصة، في حين أجرى حراس المرمى تدريباتهم برفقة مدرب الحراس على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية.

ويواصل المنتخب السعودي الأول تدريباته يوم غدٍ الخميس في حصة مسائية عند السادسة والنصف مساءً على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية.

من جانبه أكد حارس المنتخب السعودي فواز القرني على أهمية الفترة الحالية من البرنامج الإعدادي لكأس العالم، مشيراً إلى أنها ستساهم في رسم الطريقة الفنية التي سيعمد الجهاز الفني للمنتخب لتطبيقها، مشدداً على جاهزيته وزملائه في بذل الجهود وتقديم المستويات وفق التطلعات.



وحول المواجهة الودية قال: ستكون ذات قيمة فنية عالية كونها تطبيق لما تم التدرب عليه خلال فترة الإعداد، وسنستفيد منها بإذن الله.