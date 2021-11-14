"المساحة الجيولوجية" لـ"سبق": لم نرصد هزات أرضية في الشرقية

بعد أنباء عن شعور مواطنين باهتزازات بمدن المنطقة

نفى المتحدث باسم هيئة المساحة الجيولوجية طارق أبا الخيل، رصد هزة أرضية بالمنطقة الشرقية.

وقال "أبا الخيل" لـ"ـسبق": "إنه لم تسجل الشبكة الوطنية أي هزة أرضية في مدن المنطقة الشرقية؛ حيث يوجد ٢٨ محطة بالمنطقة الشرقية لم ترصد هزة بالمنطقة أو المملكة بشكل العموم".

وجاء تصريح "أبا الخيل" ردًّا على استفسار "سبق" بعدما تواترت أحاديث عن الشعور باهتزازات أرضية في مواقع مدن المنطقة.