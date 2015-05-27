"الفيصل" يرأس اجتماع مجلس إدارة الأولمبية السعودية الأول

يترأس الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، غدًا الخميس، الاجتماع الأول لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية بعد التشكيل الجديد، في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض.

وسيناقش الاجتماع القرارات التي اتخذتها الجمعية العمومية الـ24 للجنة الأولمبية التي عقدت الأحد الماضي، والتقارير المالية والإدارية والبرامج الزمنية للجنة الفترة المقبلة.

وكانت الجمعية العمومية قد زكت مجلس الإدارة الجديد برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، والأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائبًا، وعضوية كل من: الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله، والأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن الوليد بن طلال، والأمير خالد بن سلطان بن عبدالله الفيصل، والأمير سلطان بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، وياسر بن عثمان الرميان، وياسر بن حسن المسحل، وأحمد بن شاهر طباع، وأضواء بنت عبدالرحمن العريفي، والدكتور حبيب بن علي الربعان، والدكتور غسان بن يوسف طاشكندي، وأحمد بن محمد الصبان، والمهندس أحمد بن صفوان القضماني، والعميد شداد بن طالع العمري، وإبراهيم بن سلمان المعيقل.