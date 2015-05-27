النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الفيصل" يرأس اجتماع مجلس إدارة الأولمبية السعودية الأول

يترأس الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، غدًا الخميس، الاجتماع الأول لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية بعد التشكيل الجديد، في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض.

وسيناقش الاجتماع القرارات التي اتخذتها الجمعية العمومية الـ24 للجنة الأولمبية التي عقدت الأحد الماضي، والتقارير المالية والإدارية والبرامج الزمنية للجنة الفترة المقبلة.

وكانت الجمعية العمومية قد زكت مجلس الإدارة الجديد برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، والأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائبًا، وعضوية كل من: الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله، والأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن الوليد بن طلال، والأمير خالد بن سلطان بن عبدالله الفيصل، والأمير سلطان بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، وياسر بن عثمان الرميان، وياسر بن حسن المسحل، وأحمد بن شاهر طباع، وأضواء بنت عبدالرحمن العريفي، والدكتور حبيب بن علي الربعان، والدكتور غسان بن يوسف طاشكندي، وأحمد بن محمد الصبان، والمهندس أحمد بن صفوان القضماني، والعميد شداد بن طالع العمري، وإبراهيم بن سلمان المعيقل.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
"الفيصل" يرأس اجتماع مجلس إدارة الأولمبية السعودية الأول
سبق

يترأس الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، غدًا الخميس، الاجتماع الأول لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية بعد التشكيل الجديد، في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض.

وسيناقش الاجتماع القرارات التي اتخذتها الجمعية العمومية الـ24 للجنة الأولمبية التي عقدت الأحد الماضي، والتقارير المالية والإدارية والبرامج الزمنية للجنة الفترة المقبلة.

وكانت الجمعية العمومية قد زكت مجلس الإدارة الجديد برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، والأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائبًا، وعضوية كل من: الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله، والأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن الوليد بن طلال، والأمير خالد بن سلطان بن عبدالله الفيصل، والأمير سلطان بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، وياسر بن عثمان الرميان، وياسر بن حسن المسحل، وأحمد بن شاهر طباع، وأضواء بنت عبدالرحمن العريفي، والدكتور حبيب بن علي الربعان، والدكتور غسان بن يوسف طاشكندي، وأحمد بن محمد الصبان، والمهندس أحمد بن صفوان القضماني، والعميد شداد بن طالع العمري، وإبراهيم بن سلمان المعيقل.

26 مايو 2021 - 14 شوّال 1442
06:10 PM

"الفيصل" يرأس اجتماع مجلس إدارة الأولمبية السعودية الأول

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
508

يترأس الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، غدًا الخميس، الاجتماع الأول لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية بعد التشكيل الجديد، في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض.

وسيناقش الاجتماع القرارات التي اتخذتها الجمعية العمومية الـ24 للجنة الأولمبية التي عقدت الأحد الماضي، والتقارير المالية والإدارية والبرامج الزمنية للجنة الفترة المقبلة.

وكانت الجمعية العمومية قد زكت مجلس الإدارة الجديد برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، والأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائبًا، وعضوية كل من: الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله، والأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن الوليد بن طلال، والأمير خالد بن سلطان بن عبدالله الفيصل، والأمير سلطان بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، وياسر بن عثمان الرميان، وياسر بن حسن المسحل، وأحمد بن شاهر طباع، وأضواء بنت عبدالرحمن العريفي، والدكتور حبيب بن علي الربعان، والدكتور غسان بن يوسف طاشكندي، وأحمد بن محمد الصبان، والمهندس أحمد بن صفوان القضماني، والعميد شداد بن طالع العمري، وإبراهيم بن سلمان المعيقل.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,072
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,733
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,594
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,320

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة