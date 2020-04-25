بريطانيا.. "كورونا" يقفز بحصيلة الوفيات إلى 20.319
813 حالة جديدة آخر 24 ساعة
أفادت أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة البريطانية، اليوم (السبت)، بارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد، في المستشفيات بأنحاء البلاد بواقع 813 شخصًا في 24 ساعة، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 20319.
وتخص الأرقام الوفيات المسجلة حتى الساعة 1600 بتوقيت جرينتش أمس، وفقاً لـ"رويترز".
فيروس كورونا الجديد
بريطانيا.. "كورونا" يقفز بحصيلة الوفيات إلى 20.319
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-04-25
أفادت أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة البريطانية، اليوم (السبت)، بارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد، في المستشفيات بأنحاء البلاد بواقع 813 شخصًا في 24 ساعة، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 20319.
وتخص الأرقام الوفيات المسجلة حتى الساعة 1600 بتوقيت جرينتش أمس، وفقاً لـ"رويترز".
25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441
06:12 PM
بريطانيا.. "كورونا" يقفز بحصيلة الوفيات إلى 20.319
813 حالة جديدة آخر 24 ساعة
أفادت أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة البريطانية، اليوم (السبت)، بارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد، في المستشفيات بأنحاء البلاد بواقع 813 شخصًا في 24 ساعة، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 20319.
وتخص الأرقام الوفيات المسجلة حتى الساعة 1600 بتوقيت جرينتش أمس، وفقاً لـ"رويترز".