بريطانيا.. "كورونا" يقفز بحصيلة الوفيات إلى 20.319

813 حالة جديدة آخر 24 ساعة

أفادت أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة البريطانية، اليوم (السبت)، بارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد، في المستشفيات بأنحاء البلاد بواقع 813 شخصًا في 24 ساعة، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 20319.

وتخص الأرقام الوفيات المسجلة حتى الساعة 1600 بتوقيت جرينتش أمس، وفقاً لـ"رويترز".