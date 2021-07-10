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"اسمها أم الفضل".. رواية تصدرت الأكثر مبيعًا بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

تنتمي للأدب الاجتماعي وهي ذات طابع خاص وزاخرة بالمشاعر النبيلة العميقة

طرح الكاتب وائل بن عبدالعزيز رواية "اسمها أم الفضل" والتي صنفت في قائمة الكتب الأكثر مبيعًا في معرض القاهرة الدولي للكتاب، ومن قبل تصدرت الأكثر مبيعًا في مكتبة "فيرجن".

الرواية التي أصدرتها "دار زحمة كتاب؛ تنتمي للأدب الاجتماعي، من التضحية والصبر واختلاف الثقافات بين البلدان باختلاف الحقب الزمنية، إذ تحكي أحداثًا من أواخر القرن الـ19 الميلادي وامتدت إلى 100 عام، حيث تلامس العرب عامة وأهل المدينة خاصة.

وتحكي الرواية التي تقع في 220 صفحة من القطع المتوسط، معاناة أب فقد 12 من أبنائه، فقرر الرحيل مع آخر أبنائه "أحمد" إلى الأرض تحقيقًا لرغبة زوجته، ليبدأ الابن نضاله مع الحياة وحيدًا بين الأمل والألم والمكسب والخسارة.

سرد الكاتب للرواية تنوعًا بين الوقائع التاريخية والمناطق الجغرافية والمعالم السياحية، فأعطاها طابعًا خاصًا ونكهة مميزة، وزاخرة بالمشاعر النبيلة العميقة، والعلاقات المتشابكة بين العشق والفقد بين شخصيات الرواية، والعشق الأبدي للمكان والطموح في الوصول إلى الغاية.

أما مؤلف الرواية فهو كاتب ومدون من أبناء المدينة النبوية (1976)، حاصل على ماجستير الجيولوجيا من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، وله كتابات في مجال الشعر والتدوين عربيًا، وكتب مقالات فكرية واجتماعية في عدة صحف عربية ومحلية.

وتعد الرواية ثاني أعمال المؤلف بعد كتاب "نقطة تحول سرمدية"، وهو مجموعة مقالات اجتماعية وإنسانية.

الرئيسية/ المملكة / ثقافة

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"اسمها أم الفضل".. رواية تصدرت الأكثر مبيعًا بمعرض القاهرة الدولي للكتاب
سبق

طرح الكاتب وائل بن عبدالعزيز رواية "اسمها أم الفضل" والتي صنفت في قائمة الكتب الأكثر مبيعًا في معرض القاهرة الدولي للكتاب، ومن قبل تصدرت الأكثر مبيعًا في مكتبة "فيرجن".

الرواية التي أصدرتها "دار زحمة كتاب؛ تنتمي للأدب الاجتماعي، من التضحية والصبر واختلاف الثقافات بين البلدان باختلاف الحقب الزمنية، إذ تحكي أحداثًا من أواخر القرن الـ19 الميلادي وامتدت إلى 100 عام، حيث تلامس العرب عامة وأهل المدينة خاصة.

وتحكي الرواية التي تقع في 220 صفحة من القطع المتوسط، معاناة أب فقد 12 من أبنائه، فقرر الرحيل مع آخر أبنائه "أحمد" إلى الأرض تحقيقًا لرغبة زوجته، ليبدأ الابن نضاله مع الحياة وحيدًا بين الأمل والألم والمكسب والخسارة.

سرد الكاتب للرواية تنوعًا بين الوقائع التاريخية والمناطق الجغرافية والمعالم السياحية، فأعطاها طابعًا خاصًا ونكهة مميزة، وزاخرة بالمشاعر النبيلة العميقة، والعلاقات المتشابكة بين العشق والفقد بين شخصيات الرواية، والعشق الأبدي للمكان والطموح في الوصول إلى الغاية.

أما مؤلف الرواية فهو كاتب ومدون من أبناء المدينة النبوية (1976)، حاصل على ماجستير الجيولوجيا من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، وله كتابات في مجال الشعر والتدوين عربيًا، وكتب مقالات فكرية واجتماعية في عدة صحف عربية ومحلية.

وتعد الرواية ثاني أعمال المؤلف بعد كتاب "نقطة تحول سرمدية"، وهو مجموعة مقالات اجتماعية وإنسانية.

10 يوليو 2021 - 30 ذو القعدة 1442
10:37 PM

"اسمها أم الفضل".. رواية تصدرت الأكثر مبيعًا بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

تنتمي للأدب الاجتماعي وهي ذات طابع خاص وزاخرة بالمشاعر النبيلة العميقة

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عبدالله الراجحي - جدة
1
1,208

طرح الكاتب وائل بن عبدالعزيز رواية "اسمها أم الفضل" والتي صنفت في قائمة الكتب الأكثر مبيعًا في معرض القاهرة الدولي للكتاب، ومن قبل تصدرت الأكثر مبيعًا في مكتبة "فيرجن".

الرواية التي أصدرتها "دار زحمة كتاب؛ تنتمي للأدب الاجتماعي، من التضحية والصبر واختلاف الثقافات بين البلدان باختلاف الحقب الزمنية، إذ تحكي أحداثًا من أواخر القرن الـ19 الميلادي وامتدت إلى 100 عام، حيث تلامس العرب عامة وأهل المدينة خاصة.

وتحكي الرواية التي تقع في 220 صفحة من القطع المتوسط، معاناة أب فقد 12 من أبنائه، فقرر الرحيل مع آخر أبنائه "أحمد" إلى الأرض تحقيقًا لرغبة زوجته، ليبدأ الابن نضاله مع الحياة وحيدًا بين الأمل والألم والمكسب والخسارة.

سرد الكاتب للرواية تنوعًا بين الوقائع التاريخية والمناطق الجغرافية والمعالم السياحية، فأعطاها طابعًا خاصًا ونكهة مميزة، وزاخرة بالمشاعر النبيلة العميقة، والعلاقات المتشابكة بين العشق والفقد بين شخصيات الرواية، والعشق الأبدي للمكان والطموح في الوصول إلى الغاية.

أما مؤلف الرواية فهو كاتب ومدون من أبناء المدينة النبوية (1976)، حاصل على ماجستير الجيولوجيا من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، وله كتابات في مجال الشعر والتدوين عربيًا، وكتب مقالات فكرية واجتماعية في عدة صحف عربية ومحلية.

وتعد الرواية ثاني أعمال المؤلف بعد كتاب "نقطة تحول سرمدية"، وهو مجموعة مقالات اجتماعية وإنسانية.

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