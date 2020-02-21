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"كورونا" يقفز بسعر الذهب إلى أعلى مستوى له في 7 سنوات

مخاوف تأثيره على الاقتصاد تُعيد البريق للمعدن الأصفر

ارتفع الذهب 1%، اليوم الجمعة، مُسجلًا أعلى مستوياته في 7 سنوات؛ بينما تَسَبّب انتشار فيروس كورونا، في تزايد المخاوف بشأن تأثيره على النشاط الاقتصادي والنمو العالمي؛ مما يُعزز الإقبال على المعدن الأصفر الذي يعتبر ملاذًا آمنًا.

ووفق "سكاي نيوز عربية"؛ فقد ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.1% إلى 1636.60 دولارًا للأوقية "الأونصة" بحلول الساعة 12:56 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 14 فبراير 2013 عند 1636.66 دولارًا في وقت سابق من الجلسة، وقفزت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.2% إلى 1639.60 دولارًا.

ومنذ بداية الأسبوع، ارتفع المعدن النفيس 3.3% ويتجه صوب تحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ أوائل أغسطس.

وأعلنت كوريا الجنوبية عن 52 حالة إصابة جديدة بالفيروس؛ مما يصل بالإجمالي على مستوى البلاد إلى 156؛ بينما أعلنت اليابان عن أول وفاة على متن سفينة سياحية تُشكّل أكبر تجمع للإصابات خارج الصين.

هذا وقد أعلنت الصين ارتفاع حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا؛ إثر إجراء اختبارات لأكثر من 200 شخص جاءت نتيجتها إيجابية بإصابتهم بالفيروس في سجنين خارج إقليم هوبي، مركز التفشي.

وألحقت الزيادة في عدد الإصابات الجديدة، الضررَ بأسواق الأسهم في أنحاء العالم؛ مما يضعها على مسار تسجيل أسوأ أداء أسبوعي في أربعة أسابيع.

وحذّر صندوق النقد الدولي، الأربعاء، من أن انتشار الوباء أكثر، قد يعرقل تعافيًا متوقعًا "هشًّا للغاية" في الاقتصاد العالمي في 2020.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.3% إلى 2698.16 دولارًا للأوقية، وصعد نحو 11% منذ بداية الأسبوع الجاري.

فيروس كورونا الجديد الذهب

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"كورونا" يقفز بسعر الذهب إلى أعلى مستوى له في 7 سنوات
سبق

ارتفع الذهب 1%، اليوم الجمعة، مُسجلًا أعلى مستوياته في 7 سنوات؛ بينما تَسَبّب انتشار فيروس كورونا، في تزايد المخاوف بشأن تأثيره على النشاط الاقتصادي والنمو العالمي؛ مما يُعزز الإقبال على المعدن الأصفر الذي يعتبر ملاذًا آمنًا.

ووفق "سكاي نيوز عربية"؛ فقد ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.1% إلى 1636.60 دولارًا للأوقية "الأونصة" بحلول الساعة 12:56 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 14 فبراير 2013 عند 1636.66 دولارًا في وقت سابق من الجلسة، وقفزت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.2% إلى 1639.60 دولارًا.

ومنذ بداية الأسبوع، ارتفع المعدن النفيس 3.3% ويتجه صوب تحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ أوائل أغسطس.

وأعلنت كوريا الجنوبية عن 52 حالة إصابة جديدة بالفيروس؛ مما يصل بالإجمالي على مستوى البلاد إلى 156؛ بينما أعلنت اليابان عن أول وفاة على متن سفينة سياحية تُشكّل أكبر تجمع للإصابات خارج الصين.

هذا وقد أعلنت الصين ارتفاع حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا؛ إثر إجراء اختبارات لأكثر من 200 شخص جاءت نتيجتها إيجابية بإصابتهم بالفيروس في سجنين خارج إقليم هوبي، مركز التفشي.

وألحقت الزيادة في عدد الإصابات الجديدة، الضررَ بأسواق الأسهم في أنحاء العالم؛ مما يضعها على مسار تسجيل أسوأ أداء أسبوعي في أربعة أسابيع.

وحذّر صندوق النقد الدولي، الأربعاء، من أن انتشار الوباء أكثر، قد يعرقل تعافيًا متوقعًا "هشًّا للغاية" في الاقتصاد العالمي في 2020.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.3% إلى 2698.16 دولارًا للأوقية، وصعد نحو 11% منذ بداية الأسبوع الجاري.

21 فبراير 2020 - 27 جمادى الآخر 1441
06:15 PM

"كورونا" يقفز بسعر الذهب إلى أعلى مستوى له في 7 سنوات

مخاوف تأثيره على الاقتصاد تُعيد البريق للمعدن الأصفر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفع الذهب 1%، اليوم الجمعة، مُسجلًا أعلى مستوياته في 7 سنوات؛ بينما تَسَبّب انتشار فيروس كورونا، في تزايد المخاوف بشأن تأثيره على النشاط الاقتصادي والنمو العالمي؛ مما يُعزز الإقبال على المعدن الأصفر الذي يعتبر ملاذًا آمنًا.

ووفق "سكاي نيوز عربية"؛ فقد ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.1% إلى 1636.60 دولارًا للأوقية "الأونصة" بحلول الساعة 12:56 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 14 فبراير 2013 عند 1636.66 دولارًا في وقت سابق من الجلسة، وقفزت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.2% إلى 1639.60 دولارًا.

ومنذ بداية الأسبوع، ارتفع المعدن النفيس 3.3% ويتجه صوب تحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ أوائل أغسطس.

وأعلنت كوريا الجنوبية عن 52 حالة إصابة جديدة بالفيروس؛ مما يصل بالإجمالي على مستوى البلاد إلى 156؛ بينما أعلنت اليابان عن أول وفاة على متن سفينة سياحية تُشكّل أكبر تجمع للإصابات خارج الصين.

هذا وقد أعلنت الصين ارتفاع حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا؛ إثر إجراء اختبارات لأكثر من 200 شخص جاءت نتيجتها إيجابية بإصابتهم بالفيروس في سجنين خارج إقليم هوبي، مركز التفشي.

وألحقت الزيادة في عدد الإصابات الجديدة، الضررَ بأسواق الأسهم في أنحاء العالم؛ مما يضعها على مسار تسجيل أسوأ أداء أسبوعي في أربعة أسابيع.

وحذّر صندوق النقد الدولي، الأربعاء، من أن انتشار الوباء أكثر، قد يعرقل تعافيًا متوقعًا "هشًّا للغاية" في الاقتصاد العالمي في 2020.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.3% إلى 2698.16 دولارًا للأوقية، وصعد نحو 11% منذ بداية الأسبوع الجاري.

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