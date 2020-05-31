وأوضحت وزارة الصحة العُمانية، أن 371 حالة من الحالات المسجّلة لعُمانيين و643 حالة لغير العُمانيين، مشيرة إلى أنها سجّلت 2396 حالة شفاء حتى الآن.

سلطنة عُمان.. حصيلة الإصابات اليومية تقفز إلى أكثر من ألف حالة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-05-31 سجّلت سلطنة عُمان 1014 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد-19)، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 11437. وأوضحت وزارة الصحة العُمانية، أن 371 حالة من الحالات المسجّلة لعُمانيين و643 حالة لغير العُمانيين، مشيرة إلى أنها سجّلت 2396 حالة شفاء حتى الآن.

31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441 01:43 PM

سلطنة عُمان.. حصيلة الإصابات اليومية تقفز إلى أكثر من ألف حالة وزارة الصحة: الإجمالي 11437 و2396 حالة شفاء حتى الآن





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سجّلت سلطنة عُمان 1014 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد-19)، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 11437.

وأوضحت وزارة الصحة العُمانية، أن 371 حالة من الحالات المسجّلة لعُمانيين و643 حالة لغير العُمانيين، مشيرة إلى أنها سجّلت 2396 حالة شفاء حتى الآن.