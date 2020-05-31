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سلطنة عُمان.. حصيلة الإصابات اليومية تقفز إلى أكثر من ألف حالة

وزارة الصحة: الإجمالي 11437 و2396 حالة شفاء حتى الآن

سجّلت سلطنة عُمان 1014 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد-19)، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 11437.

وأوضحت وزارة الصحة العُمانية، أن 371 حالة من الحالات المسجّلة لعُمانيين و643 حالة لغير العُمانيين، مشيرة إلى أنها سجّلت 2396 حالة شفاء حتى الآن.

سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد

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سلطنة عُمان.. حصيلة الإصابات اليومية تقفز إلى أكثر من ألف حالة
سبق

سجّلت سلطنة عُمان 1014 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد-19)، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 11437.

وأوضحت وزارة الصحة العُمانية، أن 371 حالة من الحالات المسجّلة لعُمانيين و643 حالة لغير العُمانيين، مشيرة إلى أنها سجّلت 2396 حالة شفاء حتى الآن.

31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441
01:43 PM

سلطنة عُمان.. حصيلة الإصابات اليومية تقفز إلى أكثر من ألف حالة

وزارة الصحة: الإجمالي 11437 و2396 حالة شفاء حتى الآن

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت سلطنة عُمان 1014 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد-19)، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 11437.

وأوضحت وزارة الصحة العُمانية، أن 371 حالة من الحالات المسجّلة لعُمانيين و643 حالة لغير العُمانيين، مشيرة إلى أنها سجّلت 2396 حالة شفاء حتى الآن.

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