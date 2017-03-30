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10  مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة وسُحب رعدية وتدنٍّ في الرؤية

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى مساء الثلاثاء

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق نجران ومكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير والرياض وتبوك والقصيم والحدود الشمالية وحائل والجوف.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة نجران أنها تشهد استمرار عوالق ترابية مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وخباش ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الثلاثاء.

وتشهد منطقة مكة المكرمة أيضًا استمرار عوالق ترابية مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الطائف والمويه وتربة، وتستمر حتى الساعة الـ 05.00 من صباح الثلاثاء. فيما تشهد المنطقة رياحًا نشطة وأتربة مثارة على الخرمة والمويه وتربة ورنية حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الثلاثاء.

ونبّه المركز منطقة عسير بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بيشة وتثليث، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الثلاثاء.

وتشهد منطقة المدينة المنورة رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحناكية ووادي الفرع والمدينة المنورة والمهد، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الثلاثاء.

وكذلك تشهد منطقة حائل رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحائط والشملي والشنان والغزالة وحائل وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الثلاثاء.

ونبّه المركز أيضًا منطقة الجوف بأنها تشهد رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة دومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الثلاثاء.

وتشهد منطقة الحدود الشمالية رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة رفحاء وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الثلاثاء.

ونبّه منطقة الرياض بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدوادمي والسليل وعفيف ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الثلاثاء.

وتشهد منطقة تبوك رياحًا نشطة مصحوبة بارتفاع الأمواج، ونشاط في الرياح السطحية. وتشمل الحالة الوجه وأملج وضباء، وتستمر حتى الساعة الـ 16.00 من مساء الثلاثاء.

وتشهد منطقة القصيم رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة البكيرية والرس والشماسية والمذنب وبريدة وعقلة الصقور وعنيزة، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الثلاثاء.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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10  مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة وسُحب رعدية وتدنٍّ في الرؤية
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق نجران ومكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير والرياض وتبوك والقصيم والحدود الشمالية وحائل والجوف.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة نجران أنها تشهد استمرار عوالق ترابية مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وخباش ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الثلاثاء.

وتشهد منطقة مكة المكرمة أيضًا استمرار عوالق ترابية مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الطائف والمويه وتربة، وتستمر حتى الساعة الـ 05.00 من صباح الثلاثاء. فيما تشهد المنطقة رياحًا نشطة وأتربة مثارة على الخرمة والمويه وتربة ورنية حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الثلاثاء.

ونبّه المركز منطقة عسير بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بيشة وتثليث، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الثلاثاء.

وتشهد منطقة المدينة المنورة رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحناكية ووادي الفرع والمدينة المنورة والمهد، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الثلاثاء.

وكذلك تشهد منطقة حائل رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحائط والشملي والشنان والغزالة وحائل وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الثلاثاء.

ونبّه المركز أيضًا منطقة الجوف بأنها تشهد رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة دومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الثلاثاء.

وتشهد منطقة الحدود الشمالية رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة رفحاء وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الثلاثاء.

ونبّه منطقة الرياض بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدوادمي والسليل وعفيف ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الثلاثاء.

وتشهد منطقة تبوك رياحًا نشطة مصحوبة بارتفاع الأمواج، ونشاط في الرياح السطحية. وتشمل الحالة الوجه وأملج وضباء، وتستمر حتى الساعة الـ 16.00 من مساء الثلاثاء.

وتشهد منطقة القصيم رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة البكيرية والرس والشماسية والمذنب وبريدة وعقلة الصقور وعنيزة، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الثلاثاء.

30 مارس 2021 - 17 شعبان 1442
02:01 AM
اخر تعديل
30 مارس 2021 - 17 شعبان 1442
03:15 AM

10  مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة وسُحب رعدية وتدنٍّ في الرؤية

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى مساء الثلاثاء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق نجران ومكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير والرياض وتبوك والقصيم والحدود الشمالية وحائل والجوف.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة نجران أنها تشهد استمرار عوالق ترابية مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وخباش ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الثلاثاء.

وتشهد منطقة مكة المكرمة أيضًا استمرار عوالق ترابية مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الطائف والمويه وتربة، وتستمر حتى الساعة الـ 05.00 من صباح الثلاثاء. فيما تشهد المنطقة رياحًا نشطة وأتربة مثارة على الخرمة والمويه وتربة ورنية حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الثلاثاء.

ونبّه المركز منطقة عسير بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بيشة وتثليث، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الثلاثاء.

وتشهد منطقة المدينة المنورة رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحناكية ووادي الفرع والمدينة المنورة والمهد، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الثلاثاء.

وكذلك تشهد منطقة حائل رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحائط والشملي والشنان والغزالة وحائل وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الثلاثاء.

ونبّه المركز أيضًا منطقة الجوف بأنها تشهد رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة دومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الثلاثاء.

وتشهد منطقة الحدود الشمالية رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة رفحاء وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الثلاثاء.

ونبّه منطقة الرياض بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدوادمي والسليل وعفيف ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الثلاثاء.

وتشهد منطقة تبوك رياحًا نشطة مصحوبة بارتفاع الأمواج، ونشاط في الرياح السطحية. وتشمل الحالة الوجه وأملج وضباء، وتستمر حتى الساعة الـ 16.00 من مساء الثلاثاء.

وتشهد منطقة القصيم رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة البكيرية والرس والشماسية والمذنب وبريدة وعقلة الصقور وعنيزة، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الثلاثاء.

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