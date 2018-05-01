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"الأرصاد" تصدر تحذيراً لمنطقة الرياض: هذه الحالة تستمر للواحدة ظهراً

عفيف والدوادمي والأجزاء المجاورة والطرق السريعة والمناطق المفتوحة

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكّر، تحذيراً لمنطقة الرياض، وذلك لحالة أتربة مُثارة تتسبّب في شبه انعدام الرؤية.

ووفق النظام التابع لهيئة الأرصاد يشمل التحذير "عفيف - الدوادمي - الأجزاء المجاورة لها - الطرق السريعة والمناطق المفتوحة"؛ حيث بدأت الحالة التاسعة والنصف صباحاً وتستمر إلى الواحدة ظهر اليوم، مع رياح نشطة و​أتربة مُثارة تتسبّب في انعدام الرؤية.

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"الأرصاد" تصدر تحذيراً لمنطقة الرياض: هذه الحالة تستمر للواحدة ظهراً
سبق

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكّر، تحذيراً لمنطقة الرياض، وذلك لحالة أتربة مُثارة تتسبّب في شبه انعدام الرؤية.

ووفق النظام التابع لهيئة الأرصاد يشمل التحذير "عفيف - الدوادمي - الأجزاء المجاورة لها - الطرق السريعة والمناطق المفتوحة"؛ حيث بدأت الحالة التاسعة والنصف صباحاً وتستمر إلى الواحدة ظهر اليوم، مع رياح نشطة و​أتربة مُثارة تتسبّب في انعدام الرؤية.

01 مايو 2018 - 15 شعبان 1439
09:49 AM

"الأرصاد" تصدر تحذيراً لمنطقة الرياض: هذه الحالة تستمر للواحدة ظهراً

عفيف والدوادمي والأجزاء المجاورة والطرق السريعة والمناطق المفتوحة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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15,704

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكّر، تحذيراً لمنطقة الرياض، وذلك لحالة أتربة مُثارة تتسبّب في شبه انعدام الرؤية.

ووفق النظام التابع لهيئة الأرصاد يشمل التحذير "عفيف - الدوادمي - الأجزاء المجاورة لها - الطرق السريعة والمناطق المفتوحة"؛ حيث بدأت الحالة التاسعة والنصف صباحاً وتستمر إلى الواحدة ظهر اليوم، مع رياح نشطة و​أتربة مُثارة تتسبّب في انعدام الرؤية.

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