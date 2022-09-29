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القيادة تعزي ملك المغرب في وفاة الأميرة "للا مليكة"

في برقيتين من خادم الحرمين وولي العهد

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، في وفاة الأميرة "للا مليكة"رحمها الله.

وقال الملك المفدى: "علمنا ببالغ الألم بنبأ وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة "للا مليكة" رحمها الله، وإننا إذ نبعث لجلالتكم ولشعب المغرب الشقيق ولأسرة الفقيدة بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، للملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، في وفاة الأميرة "للا مليكة" رحمها الله.

وقال سمو ولي العهد: "تلقيت ببالغ الحزن نبأ وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة (للا مليكة) رحمها الله، وأبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيدة أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلًا المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".

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القيادة تعزي ملك المغرب في وفاة الأميرة "للا مليكة"
سبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، في وفاة الأميرة "للا مليكة"رحمها الله.

وقال الملك المفدى: "علمنا ببالغ الألم بنبأ وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة "للا مليكة" رحمها الله، وإننا إذ نبعث لجلالتكم ولشعب المغرب الشقيق ولأسرة الفقيدة بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، للملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، في وفاة الأميرة "للا مليكة" رحمها الله.

وقال سمو ولي العهد: "تلقيت ببالغ الحزن نبأ وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة (للا مليكة) رحمها الله، وأبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيدة أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلًا المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".

29 سبتمبر 2021 - 22 صفر 1443
08:29 AM

القيادة تعزي ملك المغرب في وفاة الأميرة "للا مليكة"

في برقيتين من خادم الحرمين وولي العهد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، في وفاة الأميرة "للا مليكة"رحمها الله.

وقال الملك المفدى: "علمنا ببالغ الألم بنبأ وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة "للا مليكة" رحمها الله، وإننا إذ نبعث لجلالتكم ولشعب المغرب الشقيق ولأسرة الفقيدة بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، للملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، في وفاة الأميرة "للا مليكة" رحمها الله.

وقال سمو ولي العهد: "تلقيت ببالغ الحزن نبأ وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة (للا مليكة) رحمها الله، وأبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيدة أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلًا المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".

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