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"الصحة" : تسجيل 364 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 3651

"أهلها يستحقونها وهذا وقتها".. لحوم لأسر مكة المحتاجة والمتضررة من الجائحة

مبادرة دشّنها مركز العسيلة بتعاون "ساهم" في إطار "برًّا بمكة" التي أطلقها "الفيصل"

أطلق مركز حي العسيلة بمكة المكرمة، بالتعاون مع فريق ساهم التطوعي؛مبادرة "أهلها يستحقونها وهذا وقتها"، والتي تهدف إلى توزيع اللحوم المبردة على الأسر المحتاجة والمتضرّرة بسبب منع التجول المفروض حاليًّا على أحياء مكة المكرمة بسبب فيروس كورونا.

وجاءت هذه المبادرة بتنسيق من الدكتور طلق بن مطلق المسعودي، نائب رئيس مجلس إدارة مركز حي العسيلة؛ حيث نسق مع جمعية مراكز الأحياء والبنك الإسلامي للتنمية؛ بهدف تنفيذ هذه المبادرة وإيصالها لمستحقيها.

وأسفرت تلك الجهود عن توفير خمسة الآف ذبيحة يتم توزيعها على الأسر المحتاجة والمتضررة من حالة المنع، وذلك عن طريق 21 مركز حي موزعة على مكة المكرمة.

وتأتي هذه المبادرة دعمًا لمبادرة "برًّا بمكة" التي أطلقها الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، مؤخرًا؛ لإتاحة الفرصة للأسر المحتاجة وأصحاب الأعمال الميدانية الصغيرة.


وتهدف الحملة إلى رصد الأسر المحتاجة وأصحاب الأعمال الميدانية الصغيرة المتأثرة بتوقف نشاطها خلال ساعات تطبيق منع التجوّل، والأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة، وتقديم الدعم لهم، لمواجهة الآثار الناجمة عن انتشار فيروس كورونا.

مكة المكرمة مركز حي العسيلة بمكة فريق ساهم التطوعي منع التجول فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أهلها يستحقونها وهذا وقتها".. لحوم لأسر مكة المحتاجة والمتضررة من الجائحة
سبق

أطلق مركز حي العسيلة بمكة المكرمة، بالتعاون مع فريق ساهم التطوعي؛مبادرة "أهلها يستحقونها وهذا وقتها"، والتي تهدف إلى توزيع اللحوم المبردة على الأسر المحتاجة والمتضرّرة بسبب منع التجول المفروض حاليًّا على أحياء مكة المكرمة بسبب فيروس كورونا.

وجاءت هذه المبادرة بتنسيق من الدكتور طلق بن مطلق المسعودي، نائب رئيس مجلس إدارة مركز حي العسيلة؛ حيث نسق مع جمعية مراكز الأحياء والبنك الإسلامي للتنمية؛ بهدف تنفيذ هذه المبادرة وإيصالها لمستحقيها.

وأسفرت تلك الجهود عن توفير خمسة الآف ذبيحة يتم توزيعها على الأسر المحتاجة والمتضررة من حالة المنع، وذلك عن طريق 21 مركز حي موزعة على مكة المكرمة.

وتأتي هذه المبادرة دعمًا لمبادرة "برًّا بمكة" التي أطلقها الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، مؤخرًا؛ لإتاحة الفرصة للأسر المحتاجة وأصحاب الأعمال الميدانية الصغيرة.


وتهدف الحملة إلى رصد الأسر المحتاجة وأصحاب الأعمال الميدانية الصغيرة المتأثرة بتوقف نشاطها خلال ساعات تطبيق منع التجوّل، والأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة، وتقديم الدعم لهم، لمواجهة الآثار الناجمة عن انتشار فيروس كورونا.

10 إبريل 2020 - 17 شعبان 1441
05:39 PM
اخر تعديل
10 إبريل 2020 - 17 شعبان 1441
06:17 PM

"أهلها يستحقونها وهذا وقتها".. لحوم لأسر مكة المحتاجة والمتضررة من الجائحة

مبادرة دشّنها مركز العسيلة بتعاون "ساهم" في إطار "برًّا بمكة" التي أطلقها "الفيصل"

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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أطلق مركز حي العسيلة بمكة المكرمة، بالتعاون مع فريق ساهم التطوعي؛مبادرة "أهلها يستحقونها وهذا وقتها"، والتي تهدف إلى توزيع اللحوم المبردة على الأسر المحتاجة والمتضرّرة بسبب منع التجول المفروض حاليًّا على أحياء مكة المكرمة بسبب فيروس كورونا.

وجاءت هذه المبادرة بتنسيق من الدكتور طلق بن مطلق المسعودي، نائب رئيس مجلس إدارة مركز حي العسيلة؛ حيث نسق مع جمعية مراكز الأحياء والبنك الإسلامي للتنمية؛ بهدف تنفيذ هذه المبادرة وإيصالها لمستحقيها.

وأسفرت تلك الجهود عن توفير خمسة الآف ذبيحة يتم توزيعها على الأسر المحتاجة والمتضررة من حالة المنع، وذلك عن طريق 21 مركز حي موزعة على مكة المكرمة.

وتأتي هذه المبادرة دعمًا لمبادرة "برًّا بمكة" التي أطلقها الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، مؤخرًا؛ لإتاحة الفرصة للأسر المحتاجة وأصحاب الأعمال الميدانية الصغيرة.


وتهدف الحملة إلى رصد الأسر المحتاجة وأصحاب الأعمال الميدانية الصغيرة المتأثرة بتوقف نشاطها خلال ساعات تطبيق منع التجوّل، والأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة، وتقديم الدعم لهم، لمواجهة الآثار الناجمة عن انتشار فيروس كورونا.

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