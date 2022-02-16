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"التحالف": نحمِّل الحوثيين مسؤولية حياة وسلامة طاقم "التورنيدو" بموجب القانون الدولي واتفاقية جنيف

"المالكي": أطلقوا الأعيرة النارية باتجاه طاقمها الجوي بعدما استخدموا كراسي النجاة للخروج منها

صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، بأن القيادة المشتركة للتحالف تحمِّل المليشيا الحوثية الإرهابية مسؤولية حياة وسلامة الطاقم الجوي لطائرة (التورنيدو) بموجب القانون الدولي الإنساني.

وأوضح العقيد المالكي أن الطاقم الجوي المكوَّن من (ضابطين) قام باستخدام كراسي النجاة للخروج من الطائرة قبل سقوطها، في الوقت الذي قامت فيه عناصر المليشيا الحوثية الإرهابية بإطلاق الأعيرة النارية باتجاه الطاقم الجوي. وهذا يعدُّ انتهاكًا لأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية؛ وعليه فإن حياة وسلامة الطاقم الجوي مسؤولية المليشيا الحوثية الإرهابية.

سقوط إحدى طائرات التحالف المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف الميليشيا الحوثية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التحالف": نحمِّل الحوثيين مسؤولية حياة وسلامة طاقم "التورنيدو" بموجب القانون الدولي واتفاقية جنيف
سبق

صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، بأن القيادة المشتركة للتحالف تحمِّل المليشيا الحوثية الإرهابية مسؤولية حياة وسلامة الطاقم الجوي لطائرة (التورنيدو) بموجب القانون الدولي الإنساني.

وأوضح العقيد المالكي أن الطاقم الجوي المكوَّن من (ضابطين) قام باستخدام كراسي النجاة للخروج من الطائرة قبل سقوطها، في الوقت الذي قامت فيه عناصر المليشيا الحوثية الإرهابية بإطلاق الأعيرة النارية باتجاه الطاقم الجوي. وهذا يعدُّ انتهاكًا لأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية؛ وعليه فإن حياة وسلامة الطاقم الجوي مسؤولية المليشيا الحوثية الإرهابية.

15 فبراير 2020 - 21 جمادى الآخر 1441
11:57 PM
اخر تعديل
16 فبراير 2020 - 22 جمادى الآخر 1441
12:33 AM

"التحالف": نحمِّل الحوثيين مسؤولية حياة وسلامة طاقم "التورنيدو" بموجب القانون الدولي واتفاقية جنيف

"المالكي": أطلقوا الأعيرة النارية باتجاه طاقمها الجوي بعدما استخدموا كراسي النجاة للخروج منها

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
23
11,688

صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، بأن القيادة المشتركة للتحالف تحمِّل المليشيا الحوثية الإرهابية مسؤولية حياة وسلامة الطاقم الجوي لطائرة (التورنيدو) بموجب القانون الدولي الإنساني.

وأوضح العقيد المالكي أن الطاقم الجوي المكوَّن من (ضابطين) قام باستخدام كراسي النجاة للخروج من الطائرة قبل سقوطها، في الوقت الذي قامت فيه عناصر المليشيا الحوثية الإرهابية بإطلاق الأعيرة النارية باتجاه الطاقم الجوي. وهذا يعدُّ انتهاكًا لأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية؛ وعليه فإن حياة وسلامة الطاقم الجوي مسؤولية المليشيا الحوثية الإرهابية.

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