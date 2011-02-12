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"الهلال" ينهي تحضيراته لمواجهة "الأهلي" المصري

الإصابة تبعد "البليهي" عن المباراة

أعلن نادي الهلال غياب المدافع الدولي "علي آل بليهي" عن المشاركة في تدريبات اليوم، بعد أن منعته آلام العضلة الخلفية من ذلك، وبالتالي تأكد غيابه عن التواجد في مباراة الأهلي المصري، يوم غد السبت.


وأنهى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، مساء اليوم الجمعة، تدريباته، استعدادًا لملاقاة "الأهلي المصري" في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع من بطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً في أبو ظبي.


حيث شرح المدير الفني البرتغالي "ليوناردو جادريم" عددًا من الجمل التكتيكية، قبل أن يختتم الحصة التدريبية بإجراء تدريبات متنوعة.


وشهدت الحصة التدريبية متابعة رئيس مجلس إدارة النادي فهد بن نافل، وفوز نهاية المران توجه اللاعبون لمقر إقامتهم، تأهبًا لخوض مواجهة الغد.

الهلال كأس العالم كأس العالم للأندية الأهلي المصري

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الهلال" ينهي تحضيراته لمواجهة "الأهلي" المصري
سبق

أعلن نادي الهلال غياب المدافع الدولي "علي آل بليهي" عن المشاركة في تدريبات اليوم، بعد أن منعته آلام العضلة الخلفية من ذلك، وبالتالي تأكد غيابه عن التواجد في مباراة الأهلي المصري، يوم غد السبت.


وأنهى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، مساء اليوم الجمعة، تدريباته، استعدادًا لملاقاة "الأهلي المصري" في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع من بطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً في أبو ظبي.


حيث شرح المدير الفني البرتغالي "ليوناردو جادريم" عددًا من الجمل التكتيكية، قبل أن يختتم الحصة التدريبية بإجراء تدريبات متنوعة.


وشهدت الحصة التدريبية متابعة رئيس مجلس إدارة النادي فهد بن نافل، وفوز نهاية المران توجه اللاعبون لمقر إقامتهم، تأهبًا لخوض مواجهة الغد.

11 فبراير 2022 - 10 رجب 1443
07:53 PM
اخر تعديل
12 فبراير 2022 - 11 رجب 1443
04:02 AM

"الهلال" ينهي تحضيراته لمواجهة "الأهلي" المصري

الإصابة تبعد "البليهي" عن المباراة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن نادي الهلال غياب المدافع الدولي "علي آل بليهي" عن المشاركة في تدريبات اليوم، بعد أن منعته آلام العضلة الخلفية من ذلك، وبالتالي تأكد غيابه عن التواجد في مباراة الأهلي المصري، يوم غد السبت.


وأنهى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، مساء اليوم الجمعة، تدريباته، استعدادًا لملاقاة "الأهلي المصري" في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع من بطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً في أبو ظبي.


حيث شرح المدير الفني البرتغالي "ليوناردو جادريم" عددًا من الجمل التكتيكية، قبل أن يختتم الحصة التدريبية بإجراء تدريبات متنوعة.


وشهدت الحصة التدريبية متابعة رئيس مجلس إدارة النادي فهد بن نافل، وفوز نهاية المران توجه اللاعبون لمقر إقامتهم، تأهبًا لخوض مواجهة الغد.

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