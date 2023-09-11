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كوريا الجنوبية تسجل 176 إصابة جديدة بكوفيد-19

ارتفاع الإصابات إلى 21919 حالة

صرّح مركز قيادة مكافحة الأمراض والوقاية منها الكوري، اليوم الجمعة، بأن عدد المصابين بكوفيد-19 ارتفع إلى 21919 حالة حسب البيانات الواردة حتى منتصف ليل أمس بزيادة 176 حالة جديدة.

وظل المعدل اليومي للمصابين ما بين 100 و200 لليوم التاسع غير أن اليوم شهد زيادة بـ 21 حالة عن أمس، وحسب طرق انتقال العدوى، جاءت 161 حالة لانتقاله محلياً وكانت 15 حالة من القادمين من الخارج.

كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد

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كوريا الجنوبية تسجل 176 إصابة جديدة بكوفيد-19
سبق

صرّح مركز قيادة مكافحة الأمراض والوقاية منها الكوري، اليوم الجمعة، بأن عدد المصابين بكوفيد-19 ارتفع إلى 21919 حالة حسب البيانات الواردة حتى منتصف ليل أمس بزيادة 176 حالة جديدة.

وظل المعدل اليومي للمصابين ما بين 100 و200 لليوم التاسع غير أن اليوم شهد زيادة بـ 21 حالة عن أمس، وحسب طرق انتقال العدوى، جاءت 161 حالة لانتقاله محلياً وكانت 15 حالة من القادمين من الخارج.

11 سبتمبر 2020 - 23 محرّم 1442
01:13 PM

كوريا الجنوبية تسجل 176 إصابة جديدة بكوفيد-19

ارتفاع الإصابات إلى 21919 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صرّح مركز قيادة مكافحة الأمراض والوقاية منها الكوري، اليوم الجمعة، بأن عدد المصابين بكوفيد-19 ارتفع إلى 21919 حالة حسب البيانات الواردة حتى منتصف ليل أمس بزيادة 176 حالة جديدة.

وظل المعدل اليومي للمصابين ما بين 100 و200 لليوم التاسع غير أن اليوم شهد زيادة بـ 21 حالة عن أمس، وحسب طرق انتقال العدوى، جاءت 161 حالة لانتقاله محلياً وكانت 15 حالة من القادمين من الخارج.

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