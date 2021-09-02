النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 177 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 279 خلال الـ24 ساعة الماضية

بعد موافقة "الوزراء".. قانوني يرسم طريق حقوق متضرري "العقاري": ممهد

قال: عقوبات مغلظة لضمان تطبيق قضاء التنفيذ الإداري تصل للسجن 7 سنوات

زفّ المستشار القانوني أحمد عجب، بشرى سارّة لمتضرري الصندوق العقاري؛ بعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته الأخيرة على ‎نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، والذي سيمهد طريق وصولهم لحقوقهم بعد أن ظل وعراً لعدة سنوات طويلة لتصبح "محكمة التنفيذ الإدارية" الجهة المختصة في تلقي طلباتهم والقيام بإبلاغ الجهات الرقابية واتخاذ كافة التدابير اللازمة.

وقال "عجب": ظل أصحاب الأحكام القضائية من "متضرري الصندوق العقاري" يطالبون بتنفيذ الحكم الذي صدر قبل نحو سنتين من رأس مال الصندوق وبنظامه السابق، وكانوا في كل مرة يتلقون الوعود بأنه سيتم تطبيق الاحكام القضائية النهائية الصادرة وبنفس النظام القديم للصندوق وحسب الأولوية في أقدمية التقديم لكن هذه الآلية لم تلق ذلك القبول كونها تخضع للجانب الائتماني للمقترض وحسب دخله والمتبقي من خدمته.

وتابع: "مع أن مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية اعتمد قبل بضعة اشهر (قواعد معالجة الطلبات المقدمة الى صنوق التمنية العقارية واجراءاتها قبل تاريخ ١٤٣٢/٧/٢٣ هجرية) ونصت المادة السادسة منه على عدم تجاوز قيمة اصل التمويل العقاري المدعوم مبلغ ٥٠٠ ألف ريال فقط ؛ إلا أن مشكلة متضرري الصندوق لم تنتهِ حتى اليوم".

واستطرد قائلاً: "أكبر معضلة واجهت متضرري الصندوق العقاري عدم وجود قضاء متخصص يتولى سلطة التنفيذ الجبري في القضايا الإدارية ضد الجهة الإدارية والفصل بالمواضيع المتعلقة بتنفيذ الأحكام النهائية، حيث كانوا يواجهون في كل مرة تنازع الاختصاص السلبي، حين تقضي كل جهة بأنها ليست المختصة ولائياً أو نوعياً بنظر تنفيذ مثل هذه الأحكام؛ واليوم ومع صدور (نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم) تنتفي هذه العقبة، وتحل حيث يمكن تنفيذ الاحكام النهائية الصادرة ضد الجهة الإدارية بما فيها أحكام المتضررين من الصندوق العقاري وفق الآلية والوسائل المتطورة التي ينص عليها هذا النظام مما يعزز الامان القضائي للحقوق".

وختم "عجب" بقوله: "ولضمان تطبيق قضاء التنفيذ الإداري فقد جرم النظام الجديد تعطيل أو منع التنفيذ جزئياً او كلياً وقضى بعقوبة مغلظه تصل للسجن ٧ سنوات وغرامة تصل ٧٠٠ ألف ريال وعدها النظام من جرائم الفساد الموجبة للتوقيف".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بعد موافقة "الوزراء".. قانوني يرسم طريق حقوق متضرري "العقاري": ممهد
سبق

زفّ المستشار القانوني أحمد عجب، بشرى سارّة لمتضرري الصندوق العقاري؛ بعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته الأخيرة على ‎نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، والذي سيمهد طريق وصولهم لحقوقهم بعد أن ظل وعراً لعدة سنوات طويلة لتصبح "محكمة التنفيذ الإدارية" الجهة المختصة في تلقي طلباتهم والقيام بإبلاغ الجهات الرقابية واتخاذ كافة التدابير اللازمة.

وقال "عجب": ظل أصحاب الأحكام القضائية من "متضرري الصندوق العقاري" يطالبون بتنفيذ الحكم الذي صدر قبل نحو سنتين من رأس مال الصندوق وبنظامه السابق، وكانوا في كل مرة يتلقون الوعود بأنه سيتم تطبيق الاحكام القضائية النهائية الصادرة وبنفس النظام القديم للصندوق وحسب الأولوية في أقدمية التقديم لكن هذه الآلية لم تلق ذلك القبول كونها تخضع للجانب الائتماني للمقترض وحسب دخله والمتبقي من خدمته.

وتابع: "مع أن مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية اعتمد قبل بضعة اشهر (قواعد معالجة الطلبات المقدمة الى صنوق التمنية العقارية واجراءاتها قبل تاريخ ١٤٣٢/٧/٢٣ هجرية) ونصت المادة السادسة منه على عدم تجاوز قيمة اصل التمويل العقاري المدعوم مبلغ ٥٠٠ ألف ريال فقط ؛ إلا أن مشكلة متضرري الصندوق لم تنتهِ حتى اليوم".

واستطرد قائلاً: "أكبر معضلة واجهت متضرري الصندوق العقاري عدم وجود قضاء متخصص يتولى سلطة التنفيذ الجبري في القضايا الإدارية ضد الجهة الإدارية والفصل بالمواضيع المتعلقة بتنفيذ الأحكام النهائية، حيث كانوا يواجهون في كل مرة تنازع الاختصاص السلبي، حين تقضي كل جهة بأنها ليست المختصة ولائياً أو نوعياً بنظر تنفيذ مثل هذه الأحكام؛ واليوم ومع صدور (نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم) تنتفي هذه العقبة، وتحل حيث يمكن تنفيذ الاحكام النهائية الصادرة ضد الجهة الإدارية بما فيها أحكام المتضررين من الصندوق العقاري وفق الآلية والوسائل المتطورة التي ينص عليها هذا النظام مما يعزز الامان القضائي للحقوق".

وختم "عجب" بقوله: "ولضمان تطبيق قضاء التنفيذ الإداري فقد جرم النظام الجديد تعطيل أو منع التنفيذ جزئياً او كلياً وقضى بعقوبة مغلظه تصل للسجن ٧ سنوات وغرامة تصل ٧٠٠ ألف ريال وعدها النظام من جرائم الفساد الموجبة للتوقيف".

02 سبتمبر 2021 - 25 محرّم 1443
11:24 AM

بعد موافقة "الوزراء".. قانوني يرسم طريق حقوق متضرري "العقاري": ممهد

قال: عقوبات مغلظة لضمان تطبيق قضاء التنفيذ الإداري تصل للسجن 7 سنوات

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
4
6,864

زفّ المستشار القانوني أحمد عجب، بشرى سارّة لمتضرري الصندوق العقاري؛ بعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته الأخيرة على ‎نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، والذي سيمهد طريق وصولهم لحقوقهم بعد أن ظل وعراً لعدة سنوات طويلة لتصبح "محكمة التنفيذ الإدارية" الجهة المختصة في تلقي طلباتهم والقيام بإبلاغ الجهات الرقابية واتخاذ كافة التدابير اللازمة.

وقال "عجب": ظل أصحاب الأحكام القضائية من "متضرري الصندوق العقاري" يطالبون بتنفيذ الحكم الذي صدر قبل نحو سنتين من رأس مال الصندوق وبنظامه السابق، وكانوا في كل مرة يتلقون الوعود بأنه سيتم تطبيق الاحكام القضائية النهائية الصادرة وبنفس النظام القديم للصندوق وحسب الأولوية في أقدمية التقديم لكن هذه الآلية لم تلق ذلك القبول كونها تخضع للجانب الائتماني للمقترض وحسب دخله والمتبقي من خدمته.

وتابع: "مع أن مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية اعتمد قبل بضعة اشهر (قواعد معالجة الطلبات المقدمة الى صنوق التمنية العقارية واجراءاتها قبل تاريخ ١٤٣٢/٧/٢٣ هجرية) ونصت المادة السادسة منه على عدم تجاوز قيمة اصل التمويل العقاري المدعوم مبلغ ٥٠٠ ألف ريال فقط ؛ إلا أن مشكلة متضرري الصندوق لم تنتهِ حتى اليوم".

واستطرد قائلاً: "أكبر معضلة واجهت متضرري الصندوق العقاري عدم وجود قضاء متخصص يتولى سلطة التنفيذ الجبري في القضايا الإدارية ضد الجهة الإدارية والفصل بالمواضيع المتعلقة بتنفيذ الأحكام النهائية، حيث كانوا يواجهون في كل مرة تنازع الاختصاص السلبي، حين تقضي كل جهة بأنها ليست المختصة ولائياً أو نوعياً بنظر تنفيذ مثل هذه الأحكام؛ واليوم ومع صدور (نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم) تنتفي هذه العقبة، وتحل حيث يمكن تنفيذ الاحكام النهائية الصادرة ضد الجهة الإدارية بما فيها أحكام المتضررين من الصندوق العقاري وفق الآلية والوسائل المتطورة التي ينص عليها هذا النظام مما يعزز الامان القضائي للحقوق".

وختم "عجب" بقوله: "ولضمان تطبيق قضاء التنفيذ الإداري فقد جرم النظام الجديد تعطيل أو منع التنفيذ جزئياً او كلياً وقضى بعقوبة مغلظه تصل للسجن ٧ سنوات وغرامة تصل ٧٠٠ ألف ريال وعدها النظام من جرائم الفساد الموجبة للتوقيف".

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,278
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,514
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,760
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,723

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

بعد رشاش ننتظر مسلسل القصيبي

بعد رشاش ننتظر مسلسل القصيبي

حسن آل عمير
صوِّر وأرسل.. لا للتشوه البصري

صوِّر وأرسل.. لا للتشوه البصري

جمعان الكرت
نقل المعلمات.. القضية السنوية!

نقل المعلمات.. القضية السنوية!

مها الجبر
الإذاعات الخاصة.. خذ وخل..!

الإذاعات الخاصة.. خذ وخل..!

ماجد الحربي
فرحة العودة

فرحة العودة

صالح مطر الغامدي
"حراج" التواصل الاجتماعي

"حراج" التواصل الاجتماعي

بندر مغرم الشهري
الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

علي آل شرمة
تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

محمد الصيعري
حكاية بدرية مع مديرتها

حكاية بدرية مع مديرتها

حسن آل عمير
الحقيقة حجر شطرنج

الحقيقة حجر شطرنج

مها الجبر
العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

سعيد آل جندب
التوظيف.. جعجعة بلا طحين

التوظيف.. جعجعة بلا طحين

بندر مغرم الشهري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة