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هيئة تقويم التعليم.. "مسار" يناقش معايير الاعتماد المؤسسي للتدريب

بمشاركة 45 مراجعاً لجودة التدريب من جميع القطاعات والمناطق

افتتح رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، ورشة العمل التفاعلية لمراجعي الجودة في قطاع التدريب بعنوان: "معايير الاعتماد المؤسسي للتدريب"، بمشاركة 45 مراجعاً لجودة التدريب، من جميع القطاعات والمناطق.

يأتي ذلك استعداداً للبدء في عمليات الاعتماد المؤسسي لمنشآت التدريب حول المملكة، خلال الربع الرابع من عام 2020م، وذلك في مقر الهيئة بمدينة الرياض.

وتهدف الورشة التي نظمتها هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بالمركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب "مسار"، إلى بناء فرق مراجعة عالية الكفاءة للقيام بمهام الزيارات الميدانية لمنشآت التدريب، والتعرف على فلسفة وآلية الاعتماد المحدثة والأدوات التقنية المساندة لتنفيذ عمليات الاعتماد، حيث تَكون عمليات الاعتماد المؤسسي بشكل تقني متكامل عبر منصة المرقب الوطني لجودة التدريب، وهي باكورة أعمال التحول الرقمي في مجال الاعتماد المؤسسي بالمركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب.

ورحّب "زمان" بالمشاركين بالورشة، مؤكداً أهمية تعزيـز جـودة التدريـب، عبــر معاييــر التقويــم والقيــاس والاعتمــاد، وتطبيقهـا بمـا يسـاهم إيجاباً فـي الاقتصـاد الوطنـي، من خلال الارتقاء بنواتج التدريب، للمساهمة في تحقيق رؤية 2030 على أرض الواقع، وتحفيز المنشآت لرفع جودتها، وتعزيز كفاءة رأس المال البشري، وكفاءة الإنفاق، وتحقيق التنافسية والجودة العالمية، والعمل على أن توائم مخرجات التدريب مع ما يحتاجه سوق العمل من وظائف ومهن جديدة، وبما يلبي تطلعات المتدربين وأصحاب العمل وصناع القرار.

وأضاف أن هذه الدفعة هي الجيل الأول من قادة المراجعين لمعايير الاعتماد في قطاع التدريب، تحت مظلة هيئة تقويم التعليم والتدريب، مشيرا إلى أن الهيئة طورت معاييـر الاعتمـاد المؤسسـي للتدريب وفـق منهجيـة شـاملة، بـدأت بتحليـل قطـاع التدريـب فـي المملكة العربيـة السـعودية، وتحديـد الاحتياجـات، عبـر ورش عمـل، وتقاريـر، ودراسـات اسـتقصائية، كمــا روجعتْ الممارســات الدوليـة الرائدة فـي مجـال التدريـب، واسـتندت المنهجيـة أيضاً علـى فحـص مجموعـة متنوعـة مـن الوثائـق والتقاريـر والملاحظـات الـواردة مـن أصحـاب المصلحـة الرئيسـين بشـأن الوضـع الراهـن لقطـاع التدريـب، حيـث اتضـح أهميـة تعزيـز الارتبـاط مـع سـوق العمـل وضـرورة رفـع الاهتمـام بالاسـتدامة، إضافة لعـدد مـن نقـاط التركيـز الأخرى ذات الأهميـة.

هيئة تقويم التعليم والتدريب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هيئة تقويم التعليم.. "مسار" يناقش معايير الاعتماد المؤسسي للتدريب
سبق

افتتح رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، ورشة العمل التفاعلية لمراجعي الجودة في قطاع التدريب بعنوان: "معايير الاعتماد المؤسسي للتدريب"، بمشاركة 45 مراجعاً لجودة التدريب، من جميع القطاعات والمناطق.

يأتي ذلك استعداداً للبدء في عمليات الاعتماد المؤسسي لمنشآت التدريب حول المملكة، خلال الربع الرابع من عام 2020م، وذلك في مقر الهيئة بمدينة الرياض.

وتهدف الورشة التي نظمتها هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بالمركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب "مسار"، إلى بناء فرق مراجعة عالية الكفاءة للقيام بمهام الزيارات الميدانية لمنشآت التدريب، والتعرف على فلسفة وآلية الاعتماد المحدثة والأدوات التقنية المساندة لتنفيذ عمليات الاعتماد، حيث تَكون عمليات الاعتماد المؤسسي بشكل تقني متكامل عبر منصة المرقب الوطني لجودة التدريب، وهي باكورة أعمال التحول الرقمي في مجال الاعتماد المؤسسي بالمركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب.

ورحّب "زمان" بالمشاركين بالورشة، مؤكداً أهمية تعزيـز جـودة التدريـب، عبــر معاييــر التقويــم والقيــاس والاعتمــاد، وتطبيقهـا بمـا يسـاهم إيجاباً فـي الاقتصـاد الوطنـي، من خلال الارتقاء بنواتج التدريب، للمساهمة في تحقيق رؤية 2030 على أرض الواقع، وتحفيز المنشآت لرفع جودتها، وتعزيز كفاءة رأس المال البشري، وكفاءة الإنفاق، وتحقيق التنافسية والجودة العالمية، والعمل على أن توائم مخرجات التدريب مع ما يحتاجه سوق العمل من وظائف ومهن جديدة، وبما يلبي تطلعات المتدربين وأصحاب العمل وصناع القرار.

وأضاف أن هذه الدفعة هي الجيل الأول من قادة المراجعين لمعايير الاعتماد في قطاع التدريب، تحت مظلة هيئة تقويم التعليم والتدريب، مشيرا إلى أن الهيئة طورت معاييـر الاعتمـاد المؤسسـي للتدريب وفـق منهجيـة شـاملة، بـدأت بتحليـل قطـاع التدريـب فـي المملكة العربيـة السـعودية، وتحديـد الاحتياجـات، عبـر ورش عمـل، وتقاريـر، ودراسـات اسـتقصائية، كمــا روجعتْ الممارســات الدوليـة الرائدة فـي مجـال التدريـب، واسـتندت المنهجيـة أيضاً علـى فحـص مجموعـة متنوعـة مـن الوثائـق والتقاريـر والملاحظـات الـواردة مـن أصحـاب المصلحـة الرئيسـين بشـأن الوضـع الراهـن لقطـاع التدريـب، حيـث اتضـح أهميـة تعزيـز الارتبـاط مـع سـوق العمـل وضـرورة رفـع الاهتمـام بالاسـتدامة، إضافة لعـدد مـن نقـاط التركيـز الأخرى ذات الأهميـة.

08 أكتوبر 2020 - 21 صفر 1442
01:55 PM

هيئة تقويم التعليم.. "مسار" يناقش معايير الاعتماد المؤسسي للتدريب

بمشاركة 45 مراجعاً لجودة التدريب من جميع القطاعات والمناطق

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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افتتح رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، ورشة العمل التفاعلية لمراجعي الجودة في قطاع التدريب بعنوان: "معايير الاعتماد المؤسسي للتدريب"، بمشاركة 45 مراجعاً لجودة التدريب، من جميع القطاعات والمناطق.

يأتي ذلك استعداداً للبدء في عمليات الاعتماد المؤسسي لمنشآت التدريب حول المملكة، خلال الربع الرابع من عام 2020م، وذلك في مقر الهيئة بمدينة الرياض.

وتهدف الورشة التي نظمتها هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بالمركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب "مسار"، إلى بناء فرق مراجعة عالية الكفاءة للقيام بمهام الزيارات الميدانية لمنشآت التدريب، والتعرف على فلسفة وآلية الاعتماد المحدثة والأدوات التقنية المساندة لتنفيذ عمليات الاعتماد، حيث تَكون عمليات الاعتماد المؤسسي بشكل تقني متكامل عبر منصة المرقب الوطني لجودة التدريب، وهي باكورة أعمال التحول الرقمي في مجال الاعتماد المؤسسي بالمركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب.

ورحّب "زمان" بالمشاركين بالورشة، مؤكداً أهمية تعزيـز جـودة التدريـب، عبــر معاييــر التقويــم والقيــاس والاعتمــاد، وتطبيقهـا بمـا يسـاهم إيجاباً فـي الاقتصـاد الوطنـي، من خلال الارتقاء بنواتج التدريب، للمساهمة في تحقيق رؤية 2030 على أرض الواقع، وتحفيز المنشآت لرفع جودتها، وتعزيز كفاءة رأس المال البشري، وكفاءة الإنفاق، وتحقيق التنافسية والجودة العالمية، والعمل على أن توائم مخرجات التدريب مع ما يحتاجه سوق العمل من وظائف ومهن جديدة، وبما يلبي تطلعات المتدربين وأصحاب العمل وصناع القرار.

وأضاف أن هذه الدفعة هي الجيل الأول من قادة المراجعين لمعايير الاعتماد في قطاع التدريب، تحت مظلة هيئة تقويم التعليم والتدريب، مشيرا إلى أن الهيئة طورت معاييـر الاعتمـاد المؤسسـي للتدريب وفـق منهجيـة شـاملة، بـدأت بتحليـل قطـاع التدريـب فـي المملكة العربيـة السـعودية، وتحديـد الاحتياجـات، عبـر ورش عمـل، وتقاريـر، ودراسـات اسـتقصائية، كمــا روجعتْ الممارســات الدوليـة الرائدة فـي مجـال التدريـب، واسـتندت المنهجيـة أيضاً علـى فحـص مجموعـة متنوعـة مـن الوثائـق والتقاريـر والملاحظـات الـواردة مـن أصحـاب المصلحـة الرئيسـين بشـأن الوضـع الراهـن لقطـاع التدريـب، حيـث اتضـح أهميـة تعزيـز الارتبـاط مـع سـوق العمـل وضـرورة رفـع الاهتمـام بالاسـتدامة، إضافة لعـدد مـن نقـاط التركيـز الأخرى ذات الأهميـة.

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