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كورونا.. البرازيل تسجّل 41411 إصابة جديدة و1896 في كوريا الجنوبية و31 حالة بمصر

خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، الثلاثاء، تسجيل 41411 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، فضلاً عن 1333 وفاة.

وسجّلت البرازيل أكثر من 19.7 مليون إصابة بالفيروس إجمالاً منذ بدء الجائحة، بينما أظهرت بيانات الوزارة ارتفاع عدد الوفيات الرسمية الإجمالي إلى 551835.

كوريا الجنوبية

أعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، الأربعاء، تسجيل 1896 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 193 ألفاً و427 حالة، كما سجّلت البلاد أربع حالات وفاة إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 2083.

مصر

سجّلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع عدد الإصابات إلى 284090 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة والسكان المصرية، في بيان لها، بأن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 228624 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 16498 حالة بعد تسجيل 4 وفيات جديدة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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كورونا.. البرازيل تسجّل 41411 إصابة جديدة و1896 في كوريا الجنوبية و31 حالة بمصر
سبق

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، الثلاثاء، تسجيل 41411 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، فضلاً عن 1333 وفاة.

وسجّلت البرازيل أكثر من 19.7 مليون إصابة بالفيروس إجمالاً منذ بدء الجائحة، بينما أظهرت بيانات الوزارة ارتفاع عدد الوفيات الرسمية الإجمالي إلى 551835.

كوريا الجنوبية

أعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، الأربعاء، تسجيل 1896 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 193 ألفاً و427 حالة، كما سجّلت البلاد أربع حالات وفاة إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 2083.

مصر

سجّلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع عدد الإصابات إلى 284090 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة والسكان المصرية، في بيان لها، بأن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 228624 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 16498 حالة بعد تسجيل 4 وفيات جديدة.

28 يوليو 2021 - 18 ذو الحجة 1442
08:36 AM

كورونا.. البرازيل تسجّل 41411 إصابة جديدة و1896 في كوريا الجنوبية و31 حالة بمصر

خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، الثلاثاء، تسجيل 41411 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، فضلاً عن 1333 وفاة.

وسجّلت البرازيل أكثر من 19.7 مليون إصابة بالفيروس إجمالاً منذ بدء الجائحة، بينما أظهرت بيانات الوزارة ارتفاع عدد الوفيات الرسمية الإجمالي إلى 551835.

كوريا الجنوبية

أعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، الأربعاء، تسجيل 1896 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 193 ألفاً و427 حالة، كما سجّلت البلاد أربع حالات وفاة إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 2083.

مصر

سجّلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع عدد الإصابات إلى 284090 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة والسكان المصرية، في بيان لها، بأن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 228624 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 16498 حالة بعد تسجيل 4 وفيات جديدة.

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