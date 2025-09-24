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"الحربي" يرعى احتفالية الأمن العام باليوم الوطــني للمملكة 89

أكد أنه لم يسجّل ما يعكر صفو الاحتفاليات بكل المناطق

أكد مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي أنه لم تسجّل طوال احتفاليات اليوم الوطني التي أقيمت في كل مناطق المملكة ما يعكّر صفو هذه المناسبة المهمة في حياة الوطن، أسهم في ذلك تفهم أبناء هذا الوطن للتنظيم الأمني والمروري الذي رافق المناسبة الوطنية الغالية على قلوبنا حتى انتهائها.

جاء ذلك أثناء الاحتفال الذي أقامه الأمن العام، صباح اليوم، بمقر الأمن العام بالناصرية، بحضور مساعدي مدير الأمن العام ومديري الإدارات العامة وقادة القوات.

ورفع الفريق "الحربي" التهنئة للقيادة بمناسبة هذا اليوم الذي يأتي مكملاً للنهج الذي رسمته قيادة هذا الوطن منذ عهد المؤسس -المغفور له بإذن الله- الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه.

وأوضح "الحربي" أن التاريخ الحديث سوف يحفظ للوطن سجلاً ناصعاً بالإنجازات، وشامخاً بالفكر والإبداع والابتكار، يهتدى بتجربته للإنسانية، فما تحقق من نجاحات للأمن على الصعيد الأمني والمروري والتنظيمي أمر يدعونا للفخر والاعتزاز ويضاعف من جهودنا مستشعرين دوماً أن الوصول للقمة ليس سهلاً، لكن المحافظة على ذلك هو الأصعب.

عقب ذلك، تجوّل مدير الأمن العام بالمعرض الخاص بهذه المناسبة الذي أقامته الإدارة العامة للعلاقات والإعلام، والذي تضمّن عدداً من مدلولات الأمن وتطوره، وأبرز المستجدات والآليات الحديثة التي تم إضافتها هذا العام.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحربي" يرعى احتفالية الأمن العام باليوم الوطــني للمملكة 89
سبق

أكد مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي أنه لم تسجّل طوال احتفاليات اليوم الوطني التي أقيمت في كل مناطق المملكة ما يعكّر صفو هذه المناسبة المهمة في حياة الوطن، أسهم في ذلك تفهم أبناء هذا الوطن للتنظيم الأمني والمروري الذي رافق المناسبة الوطنية الغالية على قلوبنا حتى انتهائها.

جاء ذلك أثناء الاحتفال الذي أقامه الأمن العام، صباح اليوم، بمقر الأمن العام بالناصرية، بحضور مساعدي مدير الأمن العام ومديري الإدارات العامة وقادة القوات.

ورفع الفريق "الحربي" التهنئة للقيادة بمناسبة هذا اليوم الذي يأتي مكملاً للنهج الذي رسمته قيادة هذا الوطن منذ عهد المؤسس -المغفور له بإذن الله- الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه.

وأوضح "الحربي" أن التاريخ الحديث سوف يحفظ للوطن سجلاً ناصعاً بالإنجازات، وشامخاً بالفكر والإبداع والابتكار، يهتدى بتجربته للإنسانية، فما تحقق من نجاحات للأمن على الصعيد الأمني والمروري والتنظيمي أمر يدعونا للفخر والاعتزاز ويضاعف من جهودنا مستشعرين دوماً أن الوصول للقمة ليس سهلاً، لكن المحافظة على ذلك هو الأصعب.

عقب ذلك، تجوّل مدير الأمن العام بالمعرض الخاص بهذه المناسبة الذي أقامته الإدارة العامة للعلاقات والإعلام، والذي تضمّن عدداً من مدلولات الأمن وتطوره، وأبرز المستجدات والآليات الحديثة التي تم إضافتها هذا العام.

24 سبتمبر 2019 - 25 محرّم 1441
04:33 PM

"الحربي" يرعى احتفالية الأمن العام باليوم الوطــني للمملكة 89

أكد أنه لم يسجّل ما يعكر صفو الاحتفاليات بكل المناطق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي أنه لم تسجّل طوال احتفاليات اليوم الوطني التي أقيمت في كل مناطق المملكة ما يعكّر صفو هذه المناسبة المهمة في حياة الوطن، أسهم في ذلك تفهم أبناء هذا الوطن للتنظيم الأمني والمروري الذي رافق المناسبة الوطنية الغالية على قلوبنا حتى انتهائها.

جاء ذلك أثناء الاحتفال الذي أقامه الأمن العام، صباح اليوم، بمقر الأمن العام بالناصرية، بحضور مساعدي مدير الأمن العام ومديري الإدارات العامة وقادة القوات.

ورفع الفريق "الحربي" التهنئة للقيادة بمناسبة هذا اليوم الذي يأتي مكملاً للنهج الذي رسمته قيادة هذا الوطن منذ عهد المؤسس -المغفور له بإذن الله- الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه.

وأوضح "الحربي" أن التاريخ الحديث سوف يحفظ للوطن سجلاً ناصعاً بالإنجازات، وشامخاً بالفكر والإبداع والابتكار، يهتدى بتجربته للإنسانية، فما تحقق من نجاحات للأمن على الصعيد الأمني والمروري والتنظيمي أمر يدعونا للفخر والاعتزاز ويضاعف من جهودنا مستشعرين دوماً أن الوصول للقمة ليس سهلاً، لكن المحافظة على ذلك هو الأصعب.

عقب ذلك، تجوّل مدير الأمن العام بالمعرض الخاص بهذه المناسبة الذي أقامته الإدارة العامة للعلاقات والإعلام، والذي تضمّن عدداً من مدلولات الأمن وتطوره، وأبرز المستجدات والآليات الحديثة التي تم إضافتها هذا العام.

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