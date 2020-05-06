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"صحة الأحساء" تخصص مركزين صحيين لفحص "فيروس كورونا" المستجد

الفرق تواصل تنفيذ المسوحات النشطة داخل الأحياء بشكل مكثف للوصول للمصابين

تواصل الفرق المعنية بصحة الأحساء، تنفيذ المسوحات النشطة داخل الأحياء بشكل مكثف للوصول للأشخاص المصابين بفيروس كورونا "كوفيد - 19" في منازلهم.

وتستهدف الفرق الطبية المدربة الأحياء عالية الخطورة، أو الأماكن ذات الكثافة العالية والمكتظة بالسكان والتي يكثر فيها احتمالية انتشار وتفشي الأوبئة، إضافة إلى سكن العمالة.

وصرّح متحدث "صحة الأحساء" عبدالرحمن السدراني، بأن الممارسين الصحيين يصلون إلى تلك المواقع الجغرافية لإجراء الفحوص والمسحات الطبية والتشخيص المخبري كإجراء استباقي للتأكد من الوضع الصحي للسكان؛ مما يُسهم في الاكتشاف في وقت مبكر، حتى لو لم تظهر عليهم أعراض، والحد من انتشار المرض والسيطرة عليه.

كما حددت "صحة الأحساء"، ممثلة في إدارة الصحة العامة، مركزين صحيين هما مركز صحي الهفوف، ومركز صحي الدالوة؛ لتقديم خدمة تحليل فيروس كورونا "كوفيد - 19"، للراغبين في إجراء الفحص، وذلك ضمن المسح المجتمعي النشط المقدم.

ويمكن الاستفادة من الخدمة التي تقدم مجانًا للمواطن والمقيم من خلال حجز موعد عن طريق تطبيق وموقع "موعد"، أو الاتصال على رقم مركز اتصال الصحة 937.

وكان متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد عبدالعالي، ذكر أن وزارة الصحة أتاحت أيضًا خدمة التقييم الذاتي عبر تطبيق وموقع "موعد"، والتي تُسهم في معرفة ما إذا كان لدى الإنسان أي أعراض لفيروس كورونا.

الأحساء وزارة الصحة صحة الأحساء المسح النشط فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"صحة الأحساء" تخصص مركزين صحيين لفحص "فيروس كورونا" المستجد
سبق

تواصل الفرق المعنية بصحة الأحساء، تنفيذ المسوحات النشطة داخل الأحياء بشكل مكثف للوصول للأشخاص المصابين بفيروس كورونا "كوفيد - 19" في منازلهم.

وتستهدف الفرق الطبية المدربة الأحياء عالية الخطورة، أو الأماكن ذات الكثافة العالية والمكتظة بالسكان والتي يكثر فيها احتمالية انتشار وتفشي الأوبئة، إضافة إلى سكن العمالة.

وصرّح متحدث "صحة الأحساء" عبدالرحمن السدراني، بأن الممارسين الصحيين يصلون إلى تلك المواقع الجغرافية لإجراء الفحوص والمسحات الطبية والتشخيص المخبري كإجراء استباقي للتأكد من الوضع الصحي للسكان؛ مما يُسهم في الاكتشاف في وقت مبكر، حتى لو لم تظهر عليهم أعراض، والحد من انتشار المرض والسيطرة عليه.

كما حددت "صحة الأحساء"، ممثلة في إدارة الصحة العامة، مركزين صحيين هما مركز صحي الهفوف، ومركز صحي الدالوة؛ لتقديم خدمة تحليل فيروس كورونا "كوفيد - 19"، للراغبين في إجراء الفحص، وذلك ضمن المسح المجتمعي النشط المقدم.

ويمكن الاستفادة من الخدمة التي تقدم مجانًا للمواطن والمقيم من خلال حجز موعد عن طريق تطبيق وموقع "موعد"، أو الاتصال على رقم مركز اتصال الصحة 937.

وكان متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد عبدالعالي، ذكر أن وزارة الصحة أتاحت أيضًا خدمة التقييم الذاتي عبر تطبيق وموقع "موعد"، والتي تُسهم في معرفة ما إذا كان لدى الإنسان أي أعراض لفيروس كورونا.

06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441
10:31 PM

"صحة الأحساء" تخصص مركزين صحيين لفحص "فيروس كورونا" المستجد

الفرق تواصل تنفيذ المسوحات النشطة داخل الأحياء بشكل مكثف للوصول للمصابين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأحساء
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تواصل الفرق المعنية بصحة الأحساء، تنفيذ المسوحات النشطة داخل الأحياء بشكل مكثف للوصول للأشخاص المصابين بفيروس كورونا "كوفيد - 19" في منازلهم.

وتستهدف الفرق الطبية المدربة الأحياء عالية الخطورة، أو الأماكن ذات الكثافة العالية والمكتظة بالسكان والتي يكثر فيها احتمالية انتشار وتفشي الأوبئة، إضافة إلى سكن العمالة.

وصرّح متحدث "صحة الأحساء" عبدالرحمن السدراني، بأن الممارسين الصحيين يصلون إلى تلك المواقع الجغرافية لإجراء الفحوص والمسحات الطبية والتشخيص المخبري كإجراء استباقي للتأكد من الوضع الصحي للسكان؛ مما يُسهم في الاكتشاف في وقت مبكر، حتى لو لم تظهر عليهم أعراض، والحد من انتشار المرض والسيطرة عليه.

كما حددت "صحة الأحساء"، ممثلة في إدارة الصحة العامة، مركزين صحيين هما مركز صحي الهفوف، ومركز صحي الدالوة؛ لتقديم خدمة تحليل فيروس كورونا "كوفيد - 19"، للراغبين في إجراء الفحص، وذلك ضمن المسح المجتمعي النشط المقدم.

ويمكن الاستفادة من الخدمة التي تقدم مجانًا للمواطن والمقيم من خلال حجز موعد عن طريق تطبيق وموقع "موعد"، أو الاتصال على رقم مركز اتصال الصحة 937.

وكان متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد عبدالعالي، ذكر أن وزارة الصحة أتاحت أيضًا خدمة التقييم الذاتي عبر تطبيق وموقع "موعد"، والتي تُسهم في معرفة ما إذا كان لدى الإنسان أي أعراض لفيروس كورونا.

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