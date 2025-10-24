مكة.. اشتباه يؤدي لضبط قائدة مركبة صدر بحقها 20 تعميمًا بقضايا حقوقية
تم التحفظ عليها وتسليمها لشرطة الجموم لاتخاذ الإجراءات النظامية حيالها
ضبطت الجهات الأمنية قائدة مركبة، صد أمر بالقبض عليها، وعليها 20 تعميمًا في قضايا حقوقية.
وتفصيلاً، بحسب معلومات "سبق"، اشتبهت الجهات الأمنية بمركبة، تقودها امرأة على طريق المدينة - مكة المكرمة، وعند الاستفسار برقم الهوية اتضح أن عليها 20 تعميمًا حول قضايا حقوقية.
وأضافت المصادر بأنه تم التحفظ على المرأة، وتسليمها إلى شرطة محافظة الجموم لاتخاذ الإجراءات النظامية حيالها، وإكمال اللازم بحكم الاختصاص.
مكة.. اشتباه يؤدي لضبط قائدة مركبة صدر بحقها 20 تعميمًا بقضايا حقوقية
هادي العصيمي
سبق
2019-10-24
ضبطت الجهات الأمنية قائدة مركبة، صد أمر بالقبض عليها، وعليها 20 تعميمًا في قضايا حقوقية.
وتفصيلاً، بحسب معلومات "سبق"، اشتبهت الجهات الأمنية بمركبة، تقودها امرأة على طريق المدينة - مكة المكرمة، وعند الاستفسار برقم الهوية اتضح أن عليها 20 تعميمًا حول قضايا حقوقية.
وأضافت المصادر بأنه تم التحفظ على المرأة، وتسليمها إلى شرطة محافظة الجموم لاتخاذ الإجراءات النظامية حيالها، وإكمال اللازم بحكم الاختصاص.
24 أكتوبر 2019 - 25 صفر 1441
12:50 AM
مكة.. اشتباه يؤدي لضبط قائدة مركبة صدر بحقها 20 تعميمًا بقضايا حقوقية
تم التحفظ عليها وتسليمها لشرطة الجموم لاتخاذ الإجراءات النظامية حيالها
ضبطت الجهات الأمنية قائدة مركبة، صد أمر بالقبض عليها، وعليها 20 تعميمًا في قضايا حقوقية.
وتفصيلاً، بحسب معلومات "سبق"، اشتبهت الجهات الأمنية بمركبة، تقودها امرأة على طريق المدينة - مكة المكرمة، وعند الاستفسار برقم الهوية اتضح أن عليها 20 تعميمًا حول قضايا حقوقية.
وأضافت المصادر بأنه تم التحفظ على المرأة، وتسليمها إلى شرطة محافظة الجموم لاتخاذ الإجراءات النظامية حيالها، وإكمال اللازم بحكم الاختصاص.