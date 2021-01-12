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"التجارة" تشهِّر بمحطة تبيع وقودًا مغشوشًا

شهَّرت وزارة التجارة بمحطة بيع محروقات بمحافظة الأحساء؛ وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانة المنشأة ومديرها والعامل المسؤول عن تفريغ الوقود؛ لمخالفتهم نظام مكافحة الغش التجاري، وثبوت تورطهم في بيع وقود مغشوش غير مطابق للمواصفات والمقاييس نتيجة خلط مادة البنزين والديزل.

وألزمت الوزارة المنشأة بإصلاح المركبات المتضررة على نفقتها؛ إذ ورد للوزارة 35 بلاغًا من أصحاب المركبات المتضررة.

ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الجزائية بالدمام، ويتضمن فرض غرامة مالية قدرها 120 ألف ريال، وإغلاق المحطة لمدة سنة، وإبعاد المقيمَين المخالفَين عن السعودية، وعدم السماح لهما بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفتَين على نفقة المخالفين.

وتشدد وزارة "التجارة" على مراقبة التزام محطات بيع الوقود بمناطق السعودية كافة لحماية المستهلكين، وضبط مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري، وتطبيق العقوبات النظامية. وينص النظام على فرض عقوبات، تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية، تصل إلى مليون ريال، أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم، وإبعاد العمالة المخالفة لبلدانهم.

وتحث وزارة "التجارة" عموم المستهلكين على التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app ، أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900، أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

وزارة التجارة

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"التجارة" تشهِّر بمحطة تبيع وقودًا مغشوشًا
سبق

شهَّرت وزارة التجارة بمحطة بيع محروقات بمحافظة الأحساء؛ وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانة المنشأة ومديرها والعامل المسؤول عن تفريغ الوقود؛ لمخالفتهم نظام مكافحة الغش التجاري، وثبوت تورطهم في بيع وقود مغشوش غير مطابق للمواصفات والمقاييس نتيجة خلط مادة البنزين والديزل.

وألزمت الوزارة المنشأة بإصلاح المركبات المتضررة على نفقتها؛ إذ ورد للوزارة 35 بلاغًا من أصحاب المركبات المتضررة.

ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الجزائية بالدمام، ويتضمن فرض غرامة مالية قدرها 120 ألف ريال، وإغلاق المحطة لمدة سنة، وإبعاد المقيمَين المخالفَين عن السعودية، وعدم السماح لهما بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفتَين على نفقة المخالفين.

وتشدد وزارة "التجارة" على مراقبة التزام محطات بيع الوقود بمناطق السعودية كافة لحماية المستهلكين، وضبط مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري، وتطبيق العقوبات النظامية. وينص النظام على فرض عقوبات، تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية، تصل إلى مليون ريال، أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم، وإبعاد العمالة المخالفة لبلدانهم.

وتحث وزارة "التجارة" عموم المستهلكين على التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app ، أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900، أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

12 يناير 2021 - 28 جمادى الأول 1442
10:04 PM

"التجارة" تشهِّر بمحطة تبيع وقودًا مغشوشًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شهَّرت وزارة التجارة بمحطة بيع محروقات بمحافظة الأحساء؛ وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانة المنشأة ومديرها والعامل المسؤول عن تفريغ الوقود؛ لمخالفتهم نظام مكافحة الغش التجاري، وثبوت تورطهم في بيع وقود مغشوش غير مطابق للمواصفات والمقاييس نتيجة خلط مادة البنزين والديزل.

وألزمت الوزارة المنشأة بإصلاح المركبات المتضررة على نفقتها؛ إذ ورد للوزارة 35 بلاغًا من أصحاب المركبات المتضررة.

ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الجزائية بالدمام، ويتضمن فرض غرامة مالية قدرها 120 ألف ريال، وإغلاق المحطة لمدة سنة، وإبعاد المقيمَين المخالفَين عن السعودية، وعدم السماح لهما بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفتَين على نفقة المخالفين.

وتشدد وزارة "التجارة" على مراقبة التزام محطات بيع الوقود بمناطق السعودية كافة لحماية المستهلكين، وضبط مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري، وتطبيق العقوبات النظامية. وينص النظام على فرض عقوبات، تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية، تصل إلى مليون ريال، أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم، وإبعاد العمالة المخالفة لبلدانهم.

وتحث وزارة "التجارة" عموم المستهلكين على التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app ، أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900، أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

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