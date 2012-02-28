"جامعة الملك سعود": ترقياتنا الأخيرة موافقة لبنود اللائحة بالخدمة المدنية

قالت إنها ليست الجهة الحكومية الوحيدة التي طرحت المسابقة

أكدت جامعة الملك سعود أن الترقيات التي أجرتها مؤخرا موافقة لبنود لائحة الترقيات بالخدمة المدنية.

وأوضحت الجامعة لجميع منسوبيها من موظفين وموظفات، رداً على ما نشر في سبق بعنوان "نظام ترقيات جامعة الملك سعود يثير استياء موظفيها"؛ وما تم تداوله بشأن مخالفة الجامعة في ترقيات الخدمة المدنية، أن الفقرة "ج" من "المادة الثانية" من لائحة الترقيات نصت على "أنه بناءً على موافقة الوزير المختص أو رئيس المصلحة المستقلة الترشيح للترقية إلى الوظائف الشاغرة من قبل لجنة الترقيات التي يحددها الوزير المختص أو رئيس المصلحة المستقلة عن طريق المسابقة، أو المفاضلة بين المرشحين، على ألا تزيد المفاضلة عن مرتين في السنة المالية يحدد موعدها بالاتفاق بين وزارة الخدمة المدنية والجهة الحكومية ذات العلاقة...الخ".

وأشارت جامعة الملك سعود إلى أنها ليست الجهة الحكومية الوحيدة التي طرحت تلك المسابقة للترقية.

وذكرت الجامعة في ردها أنه بناءً على ما اتفقتْ عليه اللجنة الدائمة للترقيات للمرتبة العاشرة فما دون بالجامعة بشأن طرح مسابقة للترقيات مبنيّة على المرتبة الوظيفية والمسمى الوظيفي لجميع المستحقين والمستحقات للترقية وممن أمضوا في الخدمة أربع سنوات فأكثر حتى تاريخ 30/1/1439هـ وقد أتموا إدخال جميع بياناتهم عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالترقيات، والذي بلغ عددهم 3703 موظفا وموظفة، وبشكل عادل.

وأضافت الجامعة أنه تم الإعلان عن فتح مسابقة الترقية بوقت كافٍ أي قبل أسبوعين من انعقادها ليتسنى لمنسوبي ومنسوبات الجامعة التحضير لإجرائها، لافتة إلى أن أوقات عقد المسابقة في فترات متفاوتة من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثانية والنصف ظهراً حسب تصنيف كل وظيفة.