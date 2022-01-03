النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمير عسير يعزي في ضحيتيْ سيل بلقرن

بعد العثور على جثة الابنة المتوفاة اليوم

قدم أمير منطقة عسير تركي بن طلال تعازيه لذوي متوفي سيل وادي أدمة بمركز شواص بمحافظة بلقرن.

ووجّه المحافظين ورؤساء المراكز بدعم جهود الدفاع المدني، ودعا كافة سكان المنطقة إلى توخي الحذر واتباع تعليمات الدفاع المدني، حرصًا على الأرواح الطاهرة.

‎وكان مركز التحكم والتوجيه بإدارة الدفاع المدني بمحافظة بلقرن قد تلقى بلاغاً صباح الأمس عن "احتجاز شخص داخل سيارته في وادي أدمة التابع لمركز شواص"، وعلى الفور تم تحريك الفرق اللازمة للموقع، وعند الوصول تبين جرف مواطن سبعيني برفقته ابنته داخل مركبة في سيل بذات الوادي.

وقامت الفرق بانتشال جثة الفقيد وتسليمها للجهة المختصة فيما استمرت أعمال البحث عن المفقودة حتى تم العثور عليها صباح اليوم وتم تسليم الجثمان للجهات المختصة.

‎وجدد الدفاع المدني التحذير من الاقتراب من التجمعات المائية وعدم المجازفة بعبور مجاري الأودية والسيول والسباحة فيها والابتعاد عن أماكن الخطر أثناء هطول الأمطار، ومتابعة ما يرد في منصات التواصل الاجتماعي للدفاع المدني من تحذيرات ورسائل توعوية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمير عسير يعزي في ضحيتيْ سيل بلقرن
سبق

قدم أمير منطقة عسير تركي بن طلال تعازيه لذوي متوفي سيل وادي أدمة بمركز شواص بمحافظة بلقرن.

ووجّه المحافظين ورؤساء المراكز بدعم جهود الدفاع المدني، ودعا كافة سكان المنطقة إلى توخي الحذر واتباع تعليمات الدفاع المدني، حرصًا على الأرواح الطاهرة.

‎وكان مركز التحكم والتوجيه بإدارة الدفاع المدني بمحافظة بلقرن قد تلقى بلاغاً صباح الأمس عن "احتجاز شخص داخل سيارته في وادي أدمة التابع لمركز شواص"، وعلى الفور تم تحريك الفرق اللازمة للموقع، وعند الوصول تبين جرف مواطن سبعيني برفقته ابنته داخل مركبة في سيل بذات الوادي.

وقامت الفرق بانتشال جثة الفقيد وتسليمها للجهة المختصة فيما استمرت أعمال البحث عن المفقودة حتى تم العثور عليها صباح اليوم وتم تسليم الجثمان للجهات المختصة.

‎وجدد الدفاع المدني التحذير من الاقتراب من التجمعات المائية وعدم المجازفة بعبور مجاري الأودية والسيول والسباحة فيها والابتعاد عن أماكن الخطر أثناء هطول الأمطار، ومتابعة ما يرد في منصات التواصل الاجتماعي للدفاع المدني من تحذيرات ورسائل توعوية.

03 يناير 2022 - 30 جمادى الأول 1443
04:02 PM

أمير عسير يعزي في ضحيتيْ سيل بلقرن

بعد العثور على جثة الابنة المتوفاة اليوم

A A A
محمد طيران - عسير
2
6,777

قدم أمير منطقة عسير تركي بن طلال تعازيه لذوي متوفي سيل وادي أدمة بمركز شواص بمحافظة بلقرن.

ووجّه المحافظين ورؤساء المراكز بدعم جهود الدفاع المدني، ودعا كافة سكان المنطقة إلى توخي الحذر واتباع تعليمات الدفاع المدني، حرصًا على الأرواح الطاهرة.

‎وكان مركز التحكم والتوجيه بإدارة الدفاع المدني بمحافظة بلقرن قد تلقى بلاغاً صباح الأمس عن "احتجاز شخص داخل سيارته في وادي أدمة التابع لمركز شواص"، وعلى الفور تم تحريك الفرق اللازمة للموقع، وعند الوصول تبين جرف مواطن سبعيني برفقته ابنته داخل مركبة في سيل بذات الوادي.

وقامت الفرق بانتشال جثة الفقيد وتسليمها للجهة المختصة فيما استمرت أعمال البحث عن المفقودة حتى تم العثور عليها صباح اليوم وتم تسليم الجثمان للجهات المختصة.

‎وجدد الدفاع المدني التحذير من الاقتراب من التجمعات المائية وعدم المجازفة بعبور مجاري الأودية والسيول والسباحة فيها والابتعاد عن أماكن الخطر أثناء هطول الأمطار، ومتابعة ما يرد في منصات التواصل الاجتماعي للدفاع المدني من تحذيرات ورسائل توعوية.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,162
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,186
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,667
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,574

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تدليس أمام العيون!!

تدليس أمام العيون!!

محمد عمير الغامدي
المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

عبدالعزيز الفريان
التخطيط الاستراتيجي الشخصي

التخطيط الاستراتيجي الشخصي

نسيم الصريصري
"فيالق الحمقى"

"فيالق الحمقى"

مها الجبر
"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

ماجد آل حسنه
رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

عبدالمحسن الحارثي
قالت لي..!!

قالت لي..!!

ساير المنيعي
مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

عبدالرحمن المرشد
جيل الروابط الإلكترونية

جيل الروابط الإلكترونية

محمد الصيعري
الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

صالح مطر الغامدي
ثقافة الفرح

ثقافة الفرح

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة