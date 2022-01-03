أمير عسير يعزي في ضحيتيْ سيل بلقرن

بعد العثور على جثة الابنة المتوفاة اليوم

قدم أمير منطقة عسير تركي بن طلال تعازيه لذوي متوفي سيل وادي أدمة بمركز شواص بمحافظة بلقرن.

ووجّه المحافظين ورؤساء المراكز بدعم جهود الدفاع المدني، ودعا كافة سكان المنطقة إلى توخي الحذر واتباع تعليمات الدفاع المدني، حرصًا على الأرواح الطاهرة.

‎وكان مركز التحكم والتوجيه بإدارة الدفاع المدني بمحافظة بلقرن قد تلقى بلاغاً صباح الأمس عن "احتجاز شخص داخل سيارته في وادي أدمة التابع لمركز شواص"، وعلى الفور تم تحريك الفرق اللازمة للموقع، وعند الوصول تبين جرف مواطن سبعيني برفقته ابنته داخل مركبة في سيل بذات الوادي.

وقامت الفرق بانتشال جثة الفقيد وتسليمها للجهة المختصة فيما استمرت أعمال البحث عن المفقودة حتى تم العثور عليها صباح اليوم وتم تسليم الجثمان للجهات المختصة.

‎وجدد الدفاع المدني التحذير من الاقتراب من التجمعات المائية وعدم المجازفة بعبور مجاري الأودية والسيول والسباحة فيها والابتعاد عن أماكن الخطر أثناء هطول الأمطار، ومتابعة ما يرد في منصات التواصل الاجتماعي للدفاع المدني من تحذيرات ورسائل توعوية.