"أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان" تنظم 11 برنامجاً إعلامياً متخصصاً خلال فبراير

بمجالات التصميم والمونتاج والتصوير التلفزيوني والفوتوغرافي والإعلام الرقمي

تنظم أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي بفرعيها الرجالي والنسائي في شهر فبراير المقبل مجموعةً متنوعة من الدورات المتخصصة التي تغطي مجالات مختلفة في حقل العمل الإعلامي، وتم تصميمها لتلبية احتياجات المتدربين وسوق العمل.

وتتضمن برامج الأكاديمية لشهر فبراير "11"، برنامجاً تدريبياً تتعلق بمجالات التصميم والمونتاج والتصوير التلفزيوني والفوتوغرافي ومهارات الإعلام الرقمي وإدارة وتخطيط الفعاليات والمؤتمرت.

ويقوم بالتدريب في هذه الدورات نخبةٌ من المدربين المتخصصين في مجال العمل الإعلامي من فريق الأكاديمية المعتمد.

وتحرص هيئة التدريب بالأكاديمية على تزويد المتدربين بالمهارات الإعلامية الأساسية التي يحتاجها كل من يعمل في حقل الإعلام والاتصال وفق المعايير الدولية، وتأهيلهم لسوق العمل بمهنية واحترافية.