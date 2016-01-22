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"أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان" تنظم 11 برنامجاً إعلامياً متخصصاً خلال فبراير

بمجالات التصميم والمونتاج والتصوير التلفزيوني والفوتوغرافي والإعلام الرقمي

تنظم أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي بفرعيها الرجالي والنسائي في شهر فبراير المقبل مجموعةً متنوعة من الدورات المتخصصة التي تغطي مجالات مختلفة في حقل العمل الإعلامي، وتم تصميمها لتلبية احتياجات المتدربين وسوق العمل.

وتتضمن برامج الأكاديمية لشهر فبراير "11"، برنامجاً تدريبياً تتعلق بمجالات التصميم والمونتاج والتصوير التلفزيوني والفوتوغرافي ومهارات الإعلام الرقمي وإدارة وتخطيط الفعاليات والمؤتمرت.

ويقوم بالتدريب في هذه الدورات نخبةٌ من المدربين المتخصصين في مجال العمل الإعلامي من فريق الأكاديمية المعتمد.

وتحرص هيئة التدريب بالأكاديمية على تزويد المتدربين بالمهارات الإعلامية الأساسية التي يحتاجها كل من يعمل في حقل الإعلام والاتصال وفق المعايير الدولية، وتأهيلهم لسوق العمل بمهنية واحترافية.

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"أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان" تنظم 11 برنامجاً إعلامياً متخصصاً خلال فبراير
سبق

تنظم أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي بفرعيها الرجالي والنسائي في شهر فبراير المقبل مجموعةً متنوعة من الدورات المتخصصة التي تغطي مجالات مختلفة في حقل العمل الإعلامي، وتم تصميمها لتلبية احتياجات المتدربين وسوق العمل.

وتتضمن برامج الأكاديمية لشهر فبراير "11"، برنامجاً تدريبياً تتعلق بمجالات التصميم والمونتاج والتصوير التلفزيوني والفوتوغرافي ومهارات الإعلام الرقمي وإدارة وتخطيط الفعاليات والمؤتمرت.

ويقوم بالتدريب في هذه الدورات نخبةٌ من المدربين المتخصصين في مجال العمل الإعلامي من فريق الأكاديمية المعتمد.

وتحرص هيئة التدريب بالأكاديمية على تزويد المتدربين بالمهارات الإعلامية الأساسية التي يحتاجها كل من يعمل في حقل الإعلام والاتصال وفق المعايير الدولية، وتأهيلهم لسوق العمل بمهنية واحترافية.

22 يناير 2019 - 16 جمادى الأول 1440
01:19 PM

"أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان" تنظم 11 برنامجاً إعلامياً متخصصاً خلال فبراير

بمجالات التصميم والمونتاج والتصوير التلفزيوني والفوتوغرافي والإعلام الرقمي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تنظم أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي بفرعيها الرجالي والنسائي في شهر فبراير المقبل مجموعةً متنوعة من الدورات المتخصصة التي تغطي مجالات مختلفة في حقل العمل الإعلامي، وتم تصميمها لتلبية احتياجات المتدربين وسوق العمل.

وتتضمن برامج الأكاديمية لشهر فبراير "11"، برنامجاً تدريبياً تتعلق بمجالات التصميم والمونتاج والتصوير التلفزيوني والفوتوغرافي ومهارات الإعلام الرقمي وإدارة وتخطيط الفعاليات والمؤتمرت.

ويقوم بالتدريب في هذه الدورات نخبةٌ من المدربين المتخصصين في مجال العمل الإعلامي من فريق الأكاديمية المعتمد.

وتحرص هيئة التدريب بالأكاديمية على تزويد المتدربين بالمهارات الإعلامية الأساسية التي يحتاجها كل من يعمل في حقل الإعلام والاتصال وفق المعايير الدولية، وتأهيلهم لسوق العمل بمهنية واحترافية.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,567
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
24,265
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,549
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,461

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