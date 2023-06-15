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"الصحة" تعلن تسجيل 4507 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 132048

الأمم المتحدة تحذر من وفاة 51 ألف طفل جراء مشاكل "كورونا"

أعمارهم دون الخامسة

حذرت الأمم المتحدة، اليوم (الاثنين)، من احتمال وفاة أكثر من 51 ألف طفل إضافي دون الخامسة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نهاية 2020؛ بسبب مشاكل على أكثر من مستوى أفرزتها مواجهة فيروس كورونا.

وذكرت المنظمة في بيان أوردته "فرانس 24"، أن "أكثر من 51 ألف طفل ممن هم دون سن الخمس سنوات قد يموتون في المنطقة في نهاية عام 2020 إذا استمر الاضطراب الذي تشهده حاليًا الخدمات الصحية والغذائية الأساسية".

وأضافت أن الأنظمة الصحية في المنطقة تخضع لضغوط غير مسبوقة بسبب جائحة "كوفيد-19".

ولفتت إلى أنه رغم أن حالات الإصابة بكوفيد-19 بين الأطفال في المنطقة ليست كثيرة، إلا أنه من الواضح أن الجائحة تؤثر على صحة الأطفال بشكل مباشر.

وتوقعت زيادة في عدد وفيات الأطفال بنسبة 40 في المئة عما كانت عليه قبل أزمة فيروس كورونا المستجد.

فيروس كورونا الجديد

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الأمم المتحدة تحذر من وفاة 51 ألف طفل جراء مشاكل "كورونا"
سبق

حذرت الأمم المتحدة، اليوم (الاثنين)، من احتمال وفاة أكثر من 51 ألف طفل إضافي دون الخامسة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نهاية 2020؛ بسبب مشاكل على أكثر من مستوى أفرزتها مواجهة فيروس كورونا.

وذكرت المنظمة في بيان أوردته "فرانس 24"، أن "أكثر من 51 ألف طفل ممن هم دون سن الخمس سنوات قد يموتون في المنطقة في نهاية عام 2020 إذا استمر الاضطراب الذي تشهده حاليًا الخدمات الصحية والغذائية الأساسية".

وأضافت أن الأنظمة الصحية في المنطقة تخضع لضغوط غير مسبوقة بسبب جائحة "كوفيد-19".

ولفتت إلى أنه رغم أن حالات الإصابة بكوفيد-19 بين الأطفال في المنطقة ليست كثيرة، إلا أنه من الواضح أن الجائحة تؤثر على صحة الأطفال بشكل مباشر.

وتوقعت زيادة في عدد وفيات الأطفال بنسبة 40 في المئة عما كانت عليه قبل أزمة فيروس كورونا المستجد.

15 يونيو 2020 - 23 شوّال 1441
05:23 PM

الأمم المتحدة تحذر من وفاة 51 ألف طفل جراء مشاكل "كورونا"

أعمارهم دون الخامسة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذرت الأمم المتحدة، اليوم (الاثنين)، من احتمال وفاة أكثر من 51 ألف طفل إضافي دون الخامسة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نهاية 2020؛ بسبب مشاكل على أكثر من مستوى أفرزتها مواجهة فيروس كورونا.

وذكرت المنظمة في بيان أوردته "فرانس 24"، أن "أكثر من 51 ألف طفل ممن هم دون سن الخمس سنوات قد يموتون في المنطقة في نهاية عام 2020 إذا استمر الاضطراب الذي تشهده حاليًا الخدمات الصحية والغذائية الأساسية".

وأضافت أن الأنظمة الصحية في المنطقة تخضع لضغوط غير مسبوقة بسبب جائحة "كوفيد-19".

ولفتت إلى أنه رغم أن حالات الإصابة بكوفيد-19 بين الأطفال في المنطقة ليست كثيرة، إلا أنه من الواضح أن الجائحة تؤثر على صحة الأطفال بشكل مباشر.

وتوقعت زيادة في عدد وفيات الأطفال بنسبة 40 في المئة عما كانت عليه قبل أزمة فيروس كورونا المستجد.

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