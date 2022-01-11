الفِرَق الميدانية بأمانة المدينة تزيل تجمعات مياه الأمطار

التأكيد على الجميع بضرورة الابتعاد عن مجاري الأودية

تمكنت فِرَق أمانة المدينة المنورة الميدانية، من معالجة آثار تجمعات مياه الأمطار وإعادة الحركة لطبيعتها في المواقع غير المخدومة بشبكة تصريف مياه الأمطار في عدد من الطرق والأحياء، عقب هطول الأمطار يوم أمس الاثنين.

وأوضحت أمانة المدينة المنورة أن فِرَق النظافة وفِرَق صيانة وتشغيل شبكات تصريف مياه الأمطار، باشرت أعمالها الميدانية منذ وقت مبكر من صباح اليوم في المواقع المحددة والمرصودة مسبقًا، من خلال الآليات والمعدات والكوادر البشرية.

ودعت الأمانة المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الابتعاد عن مجاري الأودية ومناطق تجمعات المياه، والتواصل عبر مركز البلاغات 940، أو عبر تطبيق بلدي عند ملاحظة أي تجمع للمياه.