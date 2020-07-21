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"الكمامة وأدوات الحلاقة" أبرز محتويات "حقيبة الحاج" للعام الاستثنائي

وفَّرتها "وزارة الحج".. وتصلهم في منازلهم عبر البريد السعودي

حرصت وزارة الحج والعمرة على توفير جميع احتياجات حجاج هذا العام الاستثنائي، وفقًا للاحترازات والتدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد.

وأرسلت الوزارة "حقيبة الحاج" لجميع الحجاج؛ لتصل إلى منازلهم عبر البريد السعودي، وتتكون من كتيب حج "دليل الحاج والمعتمر"، وكمامة، وحقيبة صغيرة لحفظ الوثائق، وأدوات الحلاقة، وأدوات العناية الشخصية، وحصى للجمرات، وإحرام.

كما تضمنت الحقيبة الصغيرة سواكًا، ومظلة شمسية، وسجادة، ومعقمًا غير معطِّر، وأدوات الراحة.

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"الكمامة وأدوات الحلاقة" أبرز محتويات "حقيبة الحاج" للعام الاستثنائي
سبق

حرصت وزارة الحج والعمرة على توفير جميع احتياجات حجاج هذا العام الاستثنائي، وفقًا للاحترازات والتدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد.

وأرسلت الوزارة "حقيبة الحاج" لجميع الحجاج؛ لتصل إلى منازلهم عبر البريد السعودي، وتتكون من كتيب حج "دليل الحاج والمعتمر"، وكمامة، وحقيبة صغيرة لحفظ الوثائق، وأدوات الحلاقة، وأدوات العناية الشخصية، وحصى للجمرات، وإحرام.

كما تضمنت الحقيبة الصغيرة سواكًا، ومظلة شمسية، وسجادة، ومعقمًا غير معطِّر، وأدوات الراحة.

21 يوليو 2020 - 30 ذو القعدة 1441
09:20 PM

"الكمامة وأدوات الحلاقة" أبرز محتويات "حقيبة الحاج" للعام الاستثنائي

وفَّرتها "وزارة الحج".. وتصلهم في منازلهم عبر البريد السعودي

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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2,273

حرصت وزارة الحج والعمرة على توفير جميع احتياجات حجاج هذا العام الاستثنائي، وفقًا للاحترازات والتدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد.

وأرسلت الوزارة "حقيبة الحاج" لجميع الحجاج؛ لتصل إلى منازلهم عبر البريد السعودي، وتتكون من كتيب حج "دليل الحاج والمعتمر"، وكمامة، وحقيبة صغيرة لحفظ الوثائق، وأدوات الحلاقة، وأدوات العناية الشخصية، وحصى للجمرات، وإحرام.

كما تضمنت الحقيبة الصغيرة سواكًا، ومظلة شمسية، وسجادة، ومعقمًا غير معطِّر، وأدوات الراحة.

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