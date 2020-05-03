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القصيم.. ضبط مستودع أغذية يخزن منتجات منتهية الصلاحية

الغذاء والدواء: أحلنا المنشأة للجهات المعنية لاتخاذ اللازم

ضبطت #الغذاء_والدواء مستودع أغذية في #القصيم يتم فيه تخزين منتجات غذائية منتهية الصلاحية، ومنتجات أخرى في بيئة غير مناسبة للتخزين.

وقالت الهيئة العامة للغذاء والدواء: تمتْ إحالة المنشأة للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.

الهيئة العامة للغذاء والدواء القصيم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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القصيم.. ضبط مستودع أغذية يخزن منتجات منتهية الصلاحية
سبق

ضبطت #الغذاء_والدواء مستودع أغذية في #القصيم يتم فيه تخزين منتجات غذائية منتهية الصلاحية، ومنتجات أخرى في بيئة غير مناسبة للتخزين.

وقالت الهيئة العامة للغذاء والدواء: تمتْ إحالة المنشأة للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.

03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441
07:44 PM
اخر تعديل
03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441
08:18 PM

القصيم.. ضبط مستودع أغذية يخزن منتجات منتهية الصلاحية

الغذاء والدواء: أحلنا المنشأة للجهات المعنية لاتخاذ اللازم

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صحيفة سبق الإلكترونية - القصيم
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ضبطت #الغذاء_والدواء مستودع أغذية في #القصيم يتم فيه تخزين منتجات غذائية منتهية الصلاحية، ومنتجات أخرى في بيئة غير مناسبة للتخزين.

وقالت الهيئة العامة للغذاء والدواء: تمتْ إحالة المنشأة للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.

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