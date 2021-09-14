خلال أسبوعين.. مبيعات موسم تمور الأحساء تتجاوز 3.5 مليون ريال

أُقيم بمشاركة 12 قطاعاً حكومياً بمقر مدينة الملك عبدالله للتمور

تجاوزت قيمة مبيعات التمور الواردة إلى مزاد موسم صرام تمور الأحساء خلال الأسبوعين الماضيين، 3.5 مليون ريال، منذ انطلاقته في 1 سبتمبر الجاري، بمشاركة 12 قطاعاً حكومياً وذلك بمقر مدينة الملك عبدالله للتمور بالأحساء.

ويهدف المزاد إلى رفع مؤشرات تسويق التمور الأحسائية بطرق مبتكرة وجذابة بأسعار تنافسية ومعايير ذات جودة عالية ورفع كفاءة مستوى الخدمات وتعزيز الابتكار في سلاسل الإمداد ودعم فرص التجارة الإلكترونية لخدمة الإنتاج المحلي والوطني.

كما يركز على تعزيز مكانة قطاع التمور السعودي ودعم وتيرة نموه، وزيادة فرص تسويق التمور الأحسائية محلياً وخارجياً وفرص إنتاجها ورفع معدل صادراتها عن طريق المزادات والمعارض والفعاليات المختلفة على مستوى المملكة والمنطقة.

ويوفر كذلك منصة مستدامة لترويج وتسويق التمور المحلية، وزيادة الإيرادات المالية للمزارعين وتوفير فرص عمل موسمية، إضافة إلى تعزيز الأثر الاقتصادي لمبادرات إنتاج وتسويق تمور الأحساء وتعزيز مكانتها الزراعية والسياحية والتراثية.