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4 وفيات جديدة بكورونا في الطائف ترفع الإجمالي لـ75 حالة وفاة

سجلت 122 إصابة جديدة وتعافي 134 حالة

تواصل الطائف تسجيلها وفيات من بين المُصابين بفيروس كورونا المُستجد، وذلك بعد الإعلان اليوم الاثنين عن 4 وفيات تُضاف لما تم تسجيله مُسبقًا؛ حيث يبلغ العدد الإجمالي 75 وفاة رحمهم الله، منذُ بداية الجائحة.

كما سجلت المحافظة 122 إصابة جديدة، رُصدت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في تسجيلٍ يومي دون توقف، ليبلغ إجمالي الإصابات 8662 إصابة، تعافى منها 6948 حالة، بعد أن أُعلن اليوم عن 134 حالة تعافٍ جديدة، في حين يتلقى 1639 حالة مُصابة العناية الطبية اللازمة باعتبارهم حالات نشطة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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4 وفيات جديدة بكورونا في الطائف ترفع الإجمالي لـ75 حالة وفاة
سبق

تواصل الطائف تسجيلها وفيات من بين المُصابين بفيروس كورونا المُستجد، وذلك بعد الإعلان اليوم الاثنين عن 4 وفيات تُضاف لما تم تسجيله مُسبقًا؛ حيث يبلغ العدد الإجمالي 75 وفاة رحمهم الله، منذُ بداية الجائحة.

كما سجلت المحافظة 122 إصابة جديدة، رُصدت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في تسجيلٍ يومي دون توقف، ليبلغ إجمالي الإصابات 8662 إصابة، تعافى منها 6948 حالة، بعد أن أُعلن اليوم عن 134 حالة تعافٍ جديدة، في حين يتلقى 1639 حالة مُصابة العناية الطبية اللازمة باعتبارهم حالات نشطة.

20 يوليو 2020 - 29 ذو القعدة 1441
07:52 PM

4 وفيات جديدة بكورونا في الطائف ترفع الإجمالي لـ75 حالة وفاة

سجلت 122 إصابة جديدة وتعافي 134 حالة

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فهد العتيبي - الطائف
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تواصل الطائف تسجيلها وفيات من بين المُصابين بفيروس كورونا المُستجد، وذلك بعد الإعلان اليوم الاثنين عن 4 وفيات تُضاف لما تم تسجيله مُسبقًا؛ حيث يبلغ العدد الإجمالي 75 وفاة رحمهم الله، منذُ بداية الجائحة.

كما سجلت المحافظة 122 إصابة جديدة، رُصدت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في تسجيلٍ يومي دون توقف، ليبلغ إجمالي الإصابات 8662 إصابة، تعافى منها 6948 حالة، بعد أن أُعلن اليوم عن 134 حالة تعافٍ جديدة، في حين يتلقى 1639 حالة مُصابة العناية الطبية اللازمة باعتبارهم حالات نشطة.

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