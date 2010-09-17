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المدرب المساعد لـ"برسبوليس" الإيراني: "الهلال" قوي ولكن كل الفرق تخاف منّا

قال حميد مطهري المدرب المساعد لنادي برسبوليس الإيراني إن الهلال فريق قوي للغاية ولديه أجانب على أعلى مستوى.

وتابع مطهري حديثه بأن فريقه لا يملك إلا لاعبًا أجنبيًا واحدًا وهو حارس المرمى الكرواتي بوزيدار، لكنهم قادرون على هزيمته.

وأضاف: "کل الفرق تكون خائفة من اللعب ضدنا وسنستعد لمباراة الهلال بإقامة مباريات ودية للفوز في هذه المباراة.

من جهته قال مشرف ‫الفريق أفشین بیرواني إنهم طلبوا من الاتحاد الإيراني قبل إرسال القائمة الآسيوية التعاقد مع لاعب أجنبي جديد لكن الاتحاد رفض طلبهم.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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المدرب المساعد لـ"برسبوليس" الإيراني: "الهلال" قوي ولكن كل الفرق تخاف منّا
سبق

قال حميد مطهري المدرب المساعد لنادي برسبوليس الإيراني إن الهلال فريق قوي للغاية ولديه أجانب على أعلى مستوى.

وتابع مطهري حديثه بأن فريقه لا يملك إلا لاعبًا أجنبيًا واحدًا وهو حارس المرمى الكرواتي بوزيدار، لكنهم قادرون على هزيمته.

وأضاف: "کل الفرق تكون خائفة من اللعب ضدنا وسنستعد لمباراة الهلال بإقامة مباريات ودية للفوز في هذه المباراة.

من جهته قال مشرف ‫الفريق أفشین بیرواني إنهم طلبوا من الاتحاد الإيراني قبل إرسال القائمة الآسيوية التعاقد مع لاعب أجنبي جديد لكن الاتحاد رفض طلبهم.

17 سبتمبر 2021 - 10 صفر 1443
03:11 PM

المدرب المساعد لـ"برسبوليس" الإيراني: "الهلال" قوي ولكن كل الفرق تخاف منّا

A A A
محمد السيّد - الرياض
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3,267

قال حميد مطهري المدرب المساعد لنادي برسبوليس الإيراني إن الهلال فريق قوي للغاية ولديه أجانب على أعلى مستوى.

وتابع مطهري حديثه بأن فريقه لا يملك إلا لاعبًا أجنبيًا واحدًا وهو حارس المرمى الكرواتي بوزيدار، لكنهم قادرون على هزيمته.

وأضاف: "کل الفرق تكون خائفة من اللعب ضدنا وسنستعد لمباراة الهلال بإقامة مباريات ودية للفوز في هذه المباراة.

من جهته قال مشرف ‫الفريق أفشین بیرواني إنهم طلبوا من الاتحاد الإيراني قبل إرسال القائمة الآسيوية التعاقد مع لاعب أجنبي جديد لكن الاتحاد رفض طلبهم.

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