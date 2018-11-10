"منشآت" تطلق المرحلة الثانية من برنامج "طموح للتجارة الإلكترونية".. تمكن وتحفيز

دشّنها "الفيصل".. وتهدف إلى تحفيز الناشئة والصغيرة بالاعتماد على التقنية في عملها

أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" المرحلة الثانية من برنامج "طموح للتجارة الإلكترونية"، والهادف إلى تمكين وتحفيز المنشآت الناشئة ومتناهية الصغر والصغيرة في الأنشطة الثقافية، الصحية، الرياضية، الترفيهية والمهنية في المملكة بالاعتماد على التقنية والقنوات الإلكترونية في عملياتهم التجارية؛ لتوسيع قاعدة عملائها وأعمالها وزيادة انتشارها بطريقة احترافية.

ويتوقع أن يسهم البرنامج في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، حيث يأتي ذلك في السعي لتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ في بناء اقتصاد مزدهر، وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من لعب دور اقتصادي مهم في المملكة.

ودعت "منشآت" الراغبين في التسجيل ببرنامج "طموح للتجارة الإلكترونية" إلى زيارة الرابط https://tomoh.monshaat.sa للاستفادة من أهم أوجه الدعم والخدمات التي يقدمها البرنامج.

يُذكر أن المرحلة الثانية من برنامج "طموح للتجارة الإلكترونية" دشنها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل على هامش ملتقى بيبان منطقة مكة الذي أقيم مؤخراً لتسهم في تسهيل وتسريع التحول للتجارة الإلكترونية، وتثقيف وتعليم المنشآت بالتجارة الرقمية الحديثة، إضافة إلى المساهمة في رفع نسبة الصادرات السعودية عن طريق المتاجر الإلكترونية.