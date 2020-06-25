النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تضاعفت المكافأة.. 10 ملايين دولار للقبض على زعيم داعش الجديد

واشنطن وضعته على لائحتها السوداء "للإرهابيين الدوليين" في مارس

أعلنت الولايات المتحدة، أمس الأربعاء، مضاعفة المكافأة المعروضة، في مقابل الحصول على أي معلومات تتيح القبض على الزعيم الجديد لتنظيم داعش؛ لتصل بذلك قيمة هذه المكافأة إلى 10 ملايين دولار.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان: إن أمير محمد سعيد عبدالرحمن المولى "ساعد في ارتكاب وتبرير اختطاف أفراد الأقليات الدينية اليزيدية في شمال غرب العراق، وذبحهم والمتاجرة بهم".

وكانت واشنطن قد وضعت الزعيم الجديد للتنظيم في مارس على لائحتها السوداء "للإرهابيين الدوليين".

قُتِل زعيم داعش أبو بكر البغدادي ليل 26- 27 أكتوبر 2019، في عملية عسكرية أمريكية في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا.

وفي نهاية الشهر ذاته، أعلن التنظيم رسميًّا تعيين أبا إبراهيم الهاشمي القرشي خلفًا للبغدادي.

لكن "القرشي" لم يكن معروفًا لدى المحللين؛ حتى إن بعضهم شكك أصلًا في وجوده. ومنذ ذلك الحين، حددت العديد من أجهزة المخابرات الغربية "المولى" على أنه الزعيم الحقيقي لتنظيم داعش.

أمريكا

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
تضاعفت المكافأة.. 10 ملايين دولار للقبض على زعيم داعش الجديد
سبق

أعلنت الولايات المتحدة، أمس الأربعاء، مضاعفة المكافأة المعروضة، في مقابل الحصول على أي معلومات تتيح القبض على الزعيم الجديد لتنظيم داعش؛ لتصل بذلك قيمة هذه المكافأة إلى 10 ملايين دولار.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان: إن أمير محمد سعيد عبدالرحمن المولى "ساعد في ارتكاب وتبرير اختطاف أفراد الأقليات الدينية اليزيدية في شمال غرب العراق، وذبحهم والمتاجرة بهم".

وكانت واشنطن قد وضعت الزعيم الجديد للتنظيم في مارس على لائحتها السوداء "للإرهابيين الدوليين".

قُتِل زعيم داعش أبو بكر البغدادي ليل 26- 27 أكتوبر 2019، في عملية عسكرية أمريكية في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا.

وفي نهاية الشهر ذاته، أعلن التنظيم رسميًّا تعيين أبا إبراهيم الهاشمي القرشي خلفًا للبغدادي.

لكن "القرشي" لم يكن معروفًا لدى المحللين؛ حتى إن بعضهم شكك أصلًا في وجوده. ومنذ ذلك الحين، حددت العديد من أجهزة المخابرات الغربية "المولى" على أنه الزعيم الحقيقي لتنظيم داعش.

25 يونيو 2020 - 4 ذو القعدة 1441
08:59 AM

تضاعفت المكافأة.. 10 ملايين دولار للقبض على زعيم داعش الجديد

واشنطن وضعته على لائحتها السوداء "للإرهابيين الدوليين" في مارس

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,587

أعلنت الولايات المتحدة، أمس الأربعاء، مضاعفة المكافأة المعروضة، في مقابل الحصول على أي معلومات تتيح القبض على الزعيم الجديد لتنظيم داعش؛ لتصل بذلك قيمة هذه المكافأة إلى 10 ملايين دولار.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان: إن أمير محمد سعيد عبدالرحمن المولى "ساعد في ارتكاب وتبرير اختطاف أفراد الأقليات الدينية اليزيدية في شمال غرب العراق، وذبحهم والمتاجرة بهم".

وكانت واشنطن قد وضعت الزعيم الجديد للتنظيم في مارس على لائحتها السوداء "للإرهابيين الدوليين".

قُتِل زعيم داعش أبو بكر البغدادي ليل 26- 27 أكتوبر 2019، في عملية عسكرية أمريكية في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا.

وفي نهاية الشهر ذاته، أعلن التنظيم رسميًّا تعيين أبا إبراهيم الهاشمي القرشي خلفًا للبغدادي.

لكن "القرشي" لم يكن معروفًا لدى المحللين؛ حتى إن بعضهم شكك أصلًا في وجوده. ومنذ ذلك الحين، حددت العديد من أجهزة المخابرات الغربية "المولى" على أنه الزعيم الحقيقي لتنظيم داعش.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,376
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,316
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,192
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,540

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا
فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة