الاتحاد السعودي لكرة القدم يوقِّع مذكرة تفاهم مع نظيره الصيني

وقَّع الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الثلاثاء مذكرة تفاهم مع الاتحاد الصيني لكرة القدم، بحضور رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل، ونظيره الصيني تشين شويوان.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الاتحاد السعودي لتعزيز سُبل التعاون مع الاتحادات المحلية في آسيا.

وستشهد هذه الاتفاقية تبادُل الخبرات بين الاتحادَيْن، ولاسيما في مجالات تطوير كرة القدم للفئات السنية وللسيدات، واستخدام التقنيات.

وسيعمل الاتحادان، السعودي والصيني، على تفعيل الاتفاقية، وإقامة بطولات ومعسكرات تدريب مخصصة للمنتخبات السنية، يستضيفها كلا البلدَيْن.

يُذكر أن اللقاء شهد استعراض آخر استعدادات الصين لاستضافة كأس آسيا 2023 التي تأهل إليها المنتخب السعودي، كما سلَّم رئيس الاتحاد السعودي نظيره الصيني كُتيب الملف السعودي لاستضافة كأس آسيا 2027.