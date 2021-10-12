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الاتحاد السعودي لكرة القدم يوقِّع مذكرة تفاهم مع نظيره الصيني

وقَّع الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الثلاثاء مذكرة تفاهم مع الاتحاد الصيني لكرة القدم، بحضور رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل، ونظيره الصيني تشين شويوان.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الاتحاد السعودي لتعزيز سُبل التعاون مع الاتحادات المحلية في آسيا.

وستشهد هذه الاتفاقية تبادُل الخبرات بين الاتحادَيْن، ولاسيما في مجالات تطوير كرة القدم للفئات السنية وللسيدات، واستخدام التقنيات.

وسيعمل الاتحادان، السعودي والصيني، على تفعيل الاتفاقية، وإقامة بطولات ومعسكرات تدريب مخصصة للمنتخبات السنية، يستضيفها كلا البلدَيْن.

يُذكر أن اللقاء شهد استعراض آخر استعدادات الصين لاستضافة كأس آسيا 2023 التي تأهل إليها المنتخب السعودي، كما سلَّم رئيس الاتحاد السعودي نظيره الصيني كُتيب الملف السعودي لاستضافة كأس آسيا 2027.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الاتحاد السعودي لكرة القدم يوقِّع مذكرة تفاهم مع نظيره الصيني
سبق

وقَّع الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الثلاثاء مذكرة تفاهم مع الاتحاد الصيني لكرة القدم، بحضور رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل، ونظيره الصيني تشين شويوان.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الاتحاد السعودي لتعزيز سُبل التعاون مع الاتحادات المحلية في آسيا.

وستشهد هذه الاتفاقية تبادُل الخبرات بين الاتحادَيْن، ولاسيما في مجالات تطوير كرة القدم للفئات السنية وللسيدات، واستخدام التقنيات.

وسيعمل الاتحادان، السعودي والصيني، على تفعيل الاتفاقية، وإقامة بطولات ومعسكرات تدريب مخصصة للمنتخبات السنية، يستضيفها كلا البلدَيْن.

يُذكر أن اللقاء شهد استعراض آخر استعدادات الصين لاستضافة كأس آسيا 2023 التي تأهل إليها المنتخب السعودي، كما سلَّم رئيس الاتحاد السعودي نظيره الصيني كُتيب الملف السعودي لاستضافة كأس آسيا 2027.

12 أكتوبر 2021 - 6 ربيع الأول 1443
08:07 PM

الاتحاد السعودي لكرة القدم يوقِّع مذكرة تفاهم مع نظيره الصيني

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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وقَّع الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الثلاثاء مذكرة تفاهم مع الاتحاد الصيني لكرة القدم، بحضور رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل، ونظيره الصيني تشين شويوان.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الاتحاد السعودي لتعزيز سُبل التعاون مع الاتحادات المحلية في آسيا.

وستشهد هذه الاتفاقية تبادُل الخبرات بين الاتحادَيْن، ولاسيما في مجالات تطوير كرة القدم للفئات السنية وللسيدات، واستخدام التقنيات.

وسيعمل الاتحادان، السعودي والصيني، على تفعيل الاتفاقية، وإقامة بطولات ومعسكرات تدريب مخصصة للمنتخبات السنية، يستضيفها كلا البلدَيْن.

يُذكر أن اللقاء شهد استعراض آخر استعدادات الصين لاستضافة كأس آسيا 2023 التي تأهل إليها المنتخب السعودي، كما سلَّم رئيس الاتحاد السعودي نظيره الصيني كُتيب الملف السعودي لاستضافة كأس آسيا 2027.

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