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المكسيك: أكثر من 12 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و631 وفاة

إجمالي الإصابات وصل مليونًا و90675 والوفيات 104873

قالت وزارة الصحة بالمكسيك، يوم الجمعة: إنها سجّلت 12081 إصابة جديدة بفيروس كورونا و631 وفاة؛ مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى مليون و90675 إصابة و104873 حالة وفاة.

وذكرت الحكومة أن العدد الفعلي للإصابات أعلى كثيرًا على الأرجح من العدد المعلن.

فيروس كورونا الجديد

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المكسيك: أكثر من 12 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و631 وفاة
سبق

قالت وزارة الصحة بالمكسيك، يوم الجمعة: إنها سجّلت 12081 إصابة جديدة بفيروس كورونا و631 وفاة؛ مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى مليون و90675 إصابة و104873 حالة وفاة.

وذكرت الحكومة أن العدد الفعلي للإصابات أعلى كثيرًا على الأرجح من العدد المعلن.

28 نوفمبر 2020 - 13 ربيع الآخر 1442
10:34 AM

المكسيك: أكثر من 12 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و631 وفاة

إجمالي الإصابات وصل مليونًا و90675 والوفيات 104873

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قالت وزارة الصحة بالمكسيك، يوم الجمعة: إنها سجّلت 12081 إصابة جديدة بفيروس كورونا و631 وفاة؛ مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى مليون و90675 إصابة و104873 حالة وفاة.

وذكرت الحكومة أن العدد الفعلي للإصابات أعلى كثيرًا على الأرجح من العدد المعلن.

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