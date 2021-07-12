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"السديس" يدشّن مشروع الثريات الخاصة بتوسعة المطاف بالمسجد الحرام

البالغ عددها ٢٤٥ قطعة موزعة على ثلاثة مواقع بهدف رفع كفاءة الإضاءة

دشّن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، مشروع الثريات الخاصة بتوسعة المطاف، والبالغ عددها (٢٤٥) قطعة، موزعة على ثلاثة مواقع بالمسجد الحرام هي (الدور الأرضي في مبنى الطواف ١١٤ قطعة، وثمانية قطع للدور الأول، و١٢٨ قطعة الدور الأول ميزانين).

وأوضح وكيل الرئيس العام للمشاريع والدراسات الهندسية بالرئاسة المهندس سلطان بن عاطي القرشي، أن الثريات تتميز بنظام إنارة مرشدة للطاقة LED، بهدف رفع كفاءة الإضاءة وتوفير الطاقة، كما يتميز نظام التعليق المخصص لها بديناميكية ومرونة عاليتين نوع "دوبلكس" المقاومة للتيارات الهوائية والتغيرات المناخية لتتحمّل الرياح بسرعة تصل حتى (١٥٢) كم/ساعة بما في ذلك الزلازل والهزات الأرضية -لا سمح الله-.

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"السديس" يدشّن مشروع الثريات الخاصة بتوسعة المطاف بالمسجد الحرام
سبق

دشّن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، مشروع الثريات الخاصة بتوسعة المطاف، والبالغ عددها (٢٤٥) قطعة، موزعة على ثلاثة مواقع بالمسجد الحرام هي (الدور الأرضي في مبنى الطواف ١١٤ قطعة، وثمانية قطع للدور الأول، و١٢٨ قطعة الدور الأول ميزانين).

وأوضح وكيل الرئيس العام للمشاريع والدراسات الهندسية بالرئاسة المهندس سلطان بن عاطي القرشي، أن الثريات تتميز بنظام إنارة مرشدة للطاقة LED، بهدف رفع كفاءة الإضاءة وتوفير الطاقة، كما يتميز نظام التعليق المخصص لها بديناميكية ومرونة عاليتين نوع "دوبلكس" المقاومة للتيارات الهوائية والتغيرات المناخية لتتحمّل الرياح بسرعة تصل حتى (١٥٢) كم/ساعة بما في ذلك الزلازل والهزات الأرضية -لا سمح الله-.

12 يوليو 2021 - 2 ذو الحجة 1442
12:31 PM

"السديس" يدشّن مشروع الثريات الخاصة بتوسعة المطاف بالمسجد الحرام

البالغ عددها ٢٤٥ قطعة موزعة على ثلاثة مواقع بهدف رفع كفاءة الإضاءة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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دشّن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، مشروع الثريات الخاصة بتوسعة المطاف، والبالغ عددها (٢٤٥) قطعة، موزعة على ثلاثة مواقع بالمسجد الحرام هي (الدور الأرضي في مبنى الطواف ١١٤ قطعة، وثمانية قطع للدور الأول، و١٢٨ قطعة الدور الأول ميزانين).

وأوضح وكيل الرئيس العام للمشاريع والدراسات الهندسية بالرئاسة المهندس سلطان بن عاطي القرشي، أن الثريات تتميز بنظام إنارة مرشدة للطاقة LED، بهدف رفع كفاءة الإضاءة وتوفير الطاقة، كما يتميز نظام التعليق المخصص لها بديناميكية ومرونة عاليتين نوع "دوبلكس" المقاومة للتيارات الهوائية والتغيرات المناخية لتتحمّل الرياح بسرعة تصل حتى (١٥٢) كم/ساعة بما في ذلك الزلازل والهزات الأرضية -لا سمح الله-.

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