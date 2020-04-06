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"كورونا".. مبيعات السيارات الجديدة ببريطانيا تهوي 40 % خلال مارس

مع مخاوف انتشار الفيروس ولزوم عديد من المشترين المحتملين منازلهم

أظهرت بيانات أولية تراجع تسجيل السيارات الجديدة في بريطانيا بنسبة 40 بالمئة في مارس مع تضرر الاقتصاد من فيروس كورونا الذي اضطر الكثير من المشترين المحتملين لزوم منازلهم.

وبلغت المبيعات نحو 240 ألف وحدة، مسجلة أضعف أداء لشهر مارس - وهو عادة من أعلى شهرين من حيث المبيعات خلال العام منذ 1999.

ووفقا لـ "رويترز" أمر رئيس الوزراء بوريس جونسون؛ بوقف معظم الأنشطة الاقتصادية الشهر الماضي مع سعي حكومته لإبطاء انتشار فيروس كورونا.. واستحوذ مارس على نحو 20 بالمئة من إجمالي تسجيلات السيارات في 2019.

وتراجعت مبيعات السيارات في بريطانيا منذ أن سجلت مستوى قياسياً مرتفعاً في 2016.. وتوقع اتحاد مصنعي السيارات وموزعيها في أحدث تقديراته المنشورة في يناير انخفاض الطلب في العام بأكمله أكثر من 2.5 بالمئة إلى 2.25 مليون سيارة.

فيروس كورونا الجديد بريطانيا

الرئيسية/ سيارات / أخبار السيارات

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"كورونا".. مبيعات السيارات الجديدة ببريطانيا تهوي 40 % خلال مارس
سبق

أظهرت بيانات أولية تراجع تسجيل السيارات الجديدة في بريطانيا بنسبة 40 بالمئة في مارس مع تضرر الاقتصاد من فيروس كورونا الذي اضطر الكثير من المشترين المحتملين لزوم منازلهم.

وبلغت المبيعات نحو 240 ألف وحدة، مسجلة أضعف أداء لشهر مارس - وهو عادة من أعلى شهرين من حيث المبيعات خلال العام منذ 1999.

ووفقا لـ "رويترز" أمر رئيس الوزراء بوريس جونسون؛ بوقف معظم الأنشطة الاقتصادية الشهر الماضي مع سعي حكومته لإبطاء انتشار فيروس كورونا.. واستحوذ مارس على نحو 20 بالمئة من إجمالي تسجيلات السيارات في 2019.

وتراجعت مبيعات السيارات في بريطانيا منذ أن سجلت مستوى قياسياً مرتفعاً في 2016.. وتوقع اتحاد مصنعي السيارات وموزعيها في أحدث تقديراته المنشورة في يناير انخفاض الطلب في العام بأكمله أكثر من 2.5 بالمئة إلى 2.25 مليون سيارة.

06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441
11:58 AM

"كورونا".. مبيعات السيارات الجديدة ببريطانيا تهوي 40 % خلال مارس

مع مخاوف انتشار الفيروس ولزوم عديد من المشترين المحتملين منازلهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أظهرت بيانات أولية تراجع تسجيل السيارات الجديدة في بريطانيا بنسبة 40 بالمئة في مارس مع تضرر الاقتصاد من فيروس كورونا الذي اضطر الكثير من المشترين المحتملين لزوم منازلهم.

وبلغت المبيعات نحو 240 ألف وحدة، مسجلة أضعف أداء لشهر مارس - وهو عادة من أعلى شهرين من حيث المبيعات خلال العام منذ 1999.

ووفقا لـ "رويترز" أمر رئيس الوزراء بوريس جونسون؛ بوقف معظم الأنشطة الاقتصادية الشهر الماضي مع سعي حكومته لإبطاء انتشار فيروس كورونا.. واستحوذ مارس على نحو 20 بالمئة من إجمالي تسجيلات السيارات في 2019.

وتراجعت مبيعات السيارات في بريطانيا منذ أن سجلت مستوى قياسياً مرتفعاً في 2016.. وتوقع اتحاد مصنعي السيارات وموزعيها في أحدث تقديراته المنشورة في يناير انخفاض الطلب في العام بأكمله أكثر من 2.5 بالمئة إلى 2.25 مليون سيارة.

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