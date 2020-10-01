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مصر.. تشغيل محطات الطوارئ لمواجهة فيضان النيل

تعليمات جديدة مشددة للاستعداد لموسم السيول والأمطار

تعليمات جديدة مشددة للمسؤولين أصدرها وزير الري المصري محمد عبد العاطي، للتعامل مع موسم الفيضان الحالي، وآليات الاستعداد لموسم السيول والأمطار.

الوزير أكد أهمية التنسيق الدائم والمستمر لرؤساء الإدارات المركزية بالمحافظات مع المحافظين واتخاذ كل إجراءات الحيطة للتعامل مع ارتفاع المناسيب، بما لا يؤثر على الأرواح والممتلكات العامة، والمرور الدوري والمستمر على جسور المصارف، والتأكد من جاهزيتها لمواجهة مخاطر السيول والأمطار، ورفع منسوب الجسور المنخفضة، وتدعيم كافة النقاط الضعيفة على المصارف، وتشغيل محطات الطوارئ إذا لزم الأمر، استعدادًا لمواجهة مخاطر السيول والأمطار.

وأشار إلى أنه جرى حصر جميع التعديات عليها ومخاطبة الجهات المسؤولة لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، تحسباً من وقوع خسائر ماديه وبشرية.

كما وجه وزير الري رؤساء قطاعات الموارد المائية والري في الوجه البحري والقبلي بالتنسيق مع المحافظات؛ لإجراء سيناريوهات للتعامل مع السيول، مكلفًا بإزالة التعديات على المجاري المائية بالمهد، وتصدّي جميع أجهزة الوزارة للتعديات والمخالفات وإرسال قرارات الإزالة للنيابات العسكرية لاتخاذ اللازم بشأنها.

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مصر.. تشغيل محطات الطوارئ لمواجهة فيضان النيل
سبق

تعليمات جديدة مشددة للمسؤولين أصدرها وزير الري المصري محمد عبد العاطي، للتعامل مع موسم الفيضان الحالي، وآليات الاستعداد لموسم السيول والأمطار.

الوزير أكد أهمية التنسيق الدائم والمستمر لرؤساء الإدارات المركزية بالمحافظات مع المحافظين واتخاذ كل إجراءات الحيطة للتعامل مع ارتفاع المناسيب، بما لا يؤثر على الأرواح والممتلكات العامة، والمرور الدوري والمستمر على جسور المصارف، والتأكد من جاهزيتها لمواجهة مخاطر السيول والأمطار، ورفع منسوب الجسور المنخفضة، وتدعيم كافة النقاط الضعيفة على المصارف، وتشغيل محطات الطوارئ إذا لزم الأمر، استعدادًا لمواجهة مخاطر السيول والأمطار.

وأشار إلى أنه جرى حصر جميع التعديات عليها ومخاطبة الجهات المسؤولة لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، تحسباً من وقوع خسائر ماديه وبشرية.

كما وجه وزير الري رؤساء قطاعات الموارد المائية والري في الوجه البحري والقبلي بالتنسيق مع المحافظات؛ لإجراء سيناريوهات للتعامل مع السيول، مكلفًا بإزالة التعديات على المجاري المائية بالمهد، وتصدّي جميع أجهزة الوزارة للتعديات والمخالفات وإرسال قرارات الإزالة للنيابات العسكرية لاتخاذ اللازم بشأنها.

01 أكتوبر 2020 - 14 صفر 1442
05:17 PM

مصر.. تشغيل محطات الطوارئ لمواجهة فيضان النيل

تعليمات جديدة مشددة للاستعداد لموسم السيول والأمطار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تعليمات جديدة مشددة للمسؤولين أصدرها وزير الري المصري محمد عبد العاطي، للتعامل مع موسم الفيضان الحالي، وآليات الاستعداد لموسم السيول والأمطار.

الوزير أكد أهمية التنسيق الدائم والمستمر لرؤساء الإدارات المركزية بالمحافظات مع المحافظين واتخاذ كل إجراءات الحيطة للتعامل مع ارتفاع المناسيب، بما لا يؤثر على الأرواح والممتلكات العامة، والمرور الدوري والمستمر على جسور المصارف، والتأكد من جاهزيتها لمواجهة مخاطر السيول والأمطار، ورفع منسوب الجسور المنخفضة، وتدعيم كافة النقاط الضعيفة على المصارف، وتشغيل محطات الطوارئ إذا لزم الأمر، استعدادًا لمواجهة مخاطر السيول والأمطار.

وأشار إلى أنه جرى حصر جميع التعديات عليها ومخاطبة الجهات المسؤولة لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، تحسباً من وقوع خسائر ماديه وبشرية.

كما وجه وزير الري رؤساء قطاعات الموارد المائية والري في الوجه البحري والقبلي بالتنسيق مع المحافظات؛ لإجراء سيناريوهات للتعامل مع السيول، مكلفًا بإزالة التعديات على المجاري المائية بالمهد، وتصدّي جميع أجهزة الوزارة للتعديات والمخالفات وإرسال قرارات الإزالة للنيابات العسكرية لاتخاذ اللازم بشأنها.

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