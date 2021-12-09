منصة "قوى" تُنهي المرحلة الثانية من الورش التعريفية للمنصة

بمشاركة أكثر من 500 جهة.. وشهدت عرض المقترحات والأسئلة

اختتمت منصة "قوى" المرحلةَ الثانية من سلسلة الورش للتعريف بنظام المنصة وخدماتها، التي شملت في هذه المرحلة عددًا من مناطق المملكة ممثلة في الغرف التجارية في: (أبها، والباحة، والقصيم، وتبوك، والجوف)، وورشة عمل أخرى بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت".

وقد حضر هذه الورش أكثرُ من 500 جهة، مثّلها أصحاب العمل ومسؤولو الموارد البشرية ورواد الأعمال.

وشهدت ورش العمل عرضًا تعريفيًّا يوضح آلية عمل المنصة وكيفية الاستفادة من خدماتها الإلكترونية، إضافة إلى استعراض التطور الذي أضافته المنصة في جودة وسرعة إتمام الإجراءات المتعلقة بسوق العمل.

وأتاحت ورش العمل الاستماع لمقترحات الحضور والإجابة على أسئلتهم واستفساراتهم بهدف تطوير الخدمات وتحقيق رضا المستفيدين.

وتأتي ورش العمل هذه، ضمن مجموعة من المبادرات التي تستهدف فيها "قوى" تعريف أصحاب العمل وموظفي الموارد البشرية في القطاع الخاص بخدمات المنصة والاستفادة منها؛ حيث تهدف قوى إلى إقامة ورش عمل في جميع الغرف التجارية في المملكة قبل نهاية العام الجاري.

وأهابت بأصحاب العمل ومسؤولي الموارد البشرية ورواد الأعمال، ضرورة حضور هذه الورش للاستفادة من المعلومات التي تساعدهم في معرفة طريقة استخدام المنصة والانتفاع من التسهيلات التي تقدمها.

يُذكر أن "قوى" هي الواجهة الجديدة لقطاع العمل في السعودية؛ حيث تقدم المنصة جميع خدمات القطاع بشكل إلكتروني كامل لتسهيل الإجراءات ورفع جودة الخدمة المقدمة للمستفيدين، وترسيخ مبدأ الشفافية من خلال تحسين العلاقة التعاقدية بين أطراف سوق العمل.