محافظ التقاعد يبحث الجهود المشتركة مع أمين جمعية الضمان الاجتماعي

بهدف تبادل الخبرات وتحسين جودة الخدمات المقدمة لعملاء المؤسسة

استقبل محافظ المؤسسة العامة للتقاعد محمد بن طلال النحاس، في مكتبه اليوم، الأمين العام للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي "ISSA" مارسيلو أبو راميا؛ حيث تم خلال اللقاء بحث الجهود المشتركة في مجال التقاعد، وتبادل الخبرات والتجارب التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة لعملاء المؤسسة.

كما تناول اللقاء شرحًا لإنجازات المؤسسة، والمبادرات والخدمات التي طرحتها في الآونة الأخيرة؛ وفقًا لاستراتيجيتها ٢٠٢٢، الرامية إلى تقديم خدمات مميزة للمتقاعدين والمستفيدين والمشتركين، وتعزيز مفاهيم الحوكمة، وبناء قدرات متميزة في الاستثمار وإدارة المخاطر.

وفي ختام الزيارة قدّم محافظ المؤسسة درعًا تذكاريًّا للأمين العام لـ"ISSA"؛ تقديرًا للدور الذي تقوم به الجمعية في ترسيخ وتطوير مفهوم الضمان الاجتماعي على مستوى العالم؛ معربًا عن سعادته بهذه الزيارة والتي تعكس الشراكة الناجحة وتعزز من العمل المشترك بين المؤسسة والجمعية.

من جانبه، أعرب مارسيلو أبو راميا، عن شكره وتقديره لمعالي محافظ المؤسسة، على حفاوة الاستقبال؛ مشيدًا بكل الإجراءات والبرامج التي تقوم بها المؤسسة؛ مثمنًا دورها البارز ومشاركتها الفاعلة في ورش العمل والمؤتمرات والفعاليات التي تنظمها الجمعية.

وتُعد الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي "ISSA"، التي تأسست عام 1927م برعاية منظمة العمل الدولية، منظمة عالمية رائدة تجمع المؤسسات والهيئات والدوائر الحكومية التي تدير أي شكل من أشكال الضمان الاجتماعي، ويبلغ أعضاء الجمعية "322" منظمة من "156" دولة، وتهدف الجمعية إلى التميز في إدارة الضمان الاجتماعي كأساس لأنظمة الضمان الاجتماعي التي يمكن الوصول إليها بسهولة؛ بحيث تصبح مستدامة وملائمة وشاملة اجتماعيًّا ومنتجة اقتصاديًّا.

يُذكر أن المؤسسة انضمت للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي في عام 2008م، وقد انتخب معالي محافظ المؤسسة، عضوًا للمكتب التنفيذي للجمعية في عام 2017م، وقد نالت المؤسسة عددًا من شهادات التقدير من جمعية "ISSA" في مجال الحوكمة والبنية المؤسسية واستمرارية العمل وخدمة العملاء.