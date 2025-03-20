11 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الكويت

ارتفاع عدد الحالات المسجلة إلى 159

سجلت وزارة الصحة الكويتية 11 حالة مؤكدة إصابتها بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية في الكويت؛ ليرتفع بذلك عدد الإصابات المسجلة إلى 159 حالةً.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، أن الحالات هي عشر مرتبطة بالسفر للمملكة المتحدة؛ منها تسع حالات لكويتيين، وحالة واحدة لمقيمة لبنانية، أما الحالة الأخيرة فهي مرتبطة بالسفر إلى سويسرا وهي لكويتي.

وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن في وقت سابق صباح اليوم، شفاء أربع حالات من مرض فيروس كورونا؛ ليصل مجمل مَن أُعلِن شفاؤهم من المرض إلى 22 حالةً.