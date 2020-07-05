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شاهد.. حادث على طريق "مكة- جدة السريع" يصيب 3 بينهم حالتان خطيرتان

بلاغ تَلَقّته عمليات الهلال الأحمر تحركت على إثره 3 فِرَق إسعافية إلى الموقع

أصيب 3 أشخاص في حادث مروري، صباح اليوم، وقع على طريق مكة جدة السريع؛ فيما تم نقل المصابين الذين وُصفت إصابتهم بالخطيرة إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي التفاصيل؛ تَلَقّت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة، صباح اليوم، الأحد بلاغًا من العمليات الموحدة يفيد بوجود حادث تصادم على طريق "مكة- جدة السريع" قبل كوبري الشميسي بالتحديد، وبه عدد من المصابين، وفور تلقي البلاغ تم توجيه 3 فِرَق إسعافية.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان، أنه حين وصول أول فرقة للموقع، تَبَيّن وجود 3 إصابات (حالتان خطيرتان، وحالة متوسطة)، وتم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين ونقلوا إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر.

هيئة الهلال الأحمر السعودي حادث مروري

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. حادث على طريق "مكة- جدة السريع" يصيب 3 بينهم حالتان خطيرتان
سبق

أصيب 3 أشخاص في حادث مروري، صباح اليوم، وقع على طريق مكة جدة السريع؛ فيما تم نقل المصابين الذين وُصفت إصابتهم بالخطيرة إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي التفاصيل؛ تَلَقّت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة، صباح اليوم، الأحد بلاغًا من العمليات الموحدة يفيد بوجود حادث تصادم على طريق "مكة- جدة السريع" قبل كوبري الشميسي بالتحديد، وبه عدد من المصابين، وفور تلقي البلاغ تم توجيه 3 فِرَق إسعافية.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان، أنه حين وصول أول فرقة للموقع، تَبَيّن وجود 3 إصابات (حالتان خطيرتان، وحالة متوسطة)، وتم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين ونقلوا إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر.

05 يوليو 2020 - 14 ذو القعدة 1441
11:18 AM

شاهد.. حادث على طريق "مكة- جدة السريع" يصيب 3 بينهم حالتان خطيرتان

بلاغ تَلَقّته عمليات الهلال الأحمر تحركت على إثره 3 فِرَق إسعافية إلى الموقع

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
1,275

أصيب 3 أشخاص في حادث مروري، صباح اليوم، وقع على طريق مكة جدة السريع؛ فيما تم نقل المصابين الذين وُصفت إصابتهم بالخطيرة إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي التفاصيل؛ تَلَقّت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة، صباح اليوم، الأحد بلاغًا من العمليات الموحدة يفيد بوجود حادث تصادم على طريق "مكة- جدة السريع" قبل كوبري الشميسي بالتحديد، وبه عدد من المصابين، وفور تلقي البلاغ تم توجيه 3 فِرَق إسعافية.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان، أنه حين وصول أول فرقة للموقع، تَبَيّن وجود 3 إصابات (حالتان خطيرتان، وحالة متوسطة)، وتم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين ونقلوا إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر.

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