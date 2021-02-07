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"الأرصاد": انخفاض في درجات الحرارة ونشاط في الرياح السطحية على شمال ووسط وشرق المملكة

مع فرصة لتكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، انخفاضاً في درجات الحرارة مصحوباً بنشاطٍ في الرياح السطحية مع فرصة لتكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على شمال ووسط وشرق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية شمالية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي وشمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 15 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

حالة الطقس الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": انخفاض في درجات الحرارة ونشاط في الرياح السطحية على شمال ووسط وشرق المملكة
سبق

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، انخفاضاً في درجات الحرارة مصحوباً بنشاطٍ في الرياح السطحية مع فرصة لتكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على شمال ووسط وشرق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية شمالية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي وشمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 15 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

07 فبراير 2021 - 25 جمادى الآخر 1442
08:18 AM

"الأرصاد": انخفاض في درجات الحرارة ونشاط في الرياح السطحية على شمال ووسط وشرق المملكة

مع فرصة لتكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، انخفاضاً في درجات الحرارة مصحوباً بنشاطٍ في الرياح السطحية مع فرصة لتكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على شمال ووسط وشرق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية شمالية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي وشمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 15 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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