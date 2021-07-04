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"آل سليم" يحجز مقعده في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"

إلى جانب 10 مقاعد حجزتها المملكة في رياضات مختلفة

أكد سراج آل سليم لاعب المنتخب السعودي لرفع الأثقال، تأهله إلى دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"، الأحد.

وقدم الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، تهنئته إلى آل سليم، متمنيًا له التوفيق في دورة الألعاب الأولمبية.

وحجزت السعودية بذلك 11 مقعدًا مؤكدًا في ألعاب مختلفة للتنافس على ميدالياتها عبر طوكيو 2021، وهي كرة القدم، والتجديف حسين رضا، والكاراتيه طارق حامدي، والجودو سليمان حماد، والسباحة يوسف بو عريش، وكرة المضرب للطاولة علي خضراوي، والرماية سعيد المطيري، إضافة إلى آل احميد في رفع الأثقال، وياسمين الدباغ، ومازن الياسين في ألعاب القوى، وأخيرًا سراج آل سليم في رفع الأثقال.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"آل سليم" يحجز مقعده في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"
سبق

أكد سراج آل سليم لاعب المنتخب السعودي لرفع الأثقال، تأهله إلى دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"، الأحد.

وقدم الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، تهنئته إلى آل سليم، متمنيًا له التوفيق في دورة الألعاب الأولمبية.

وحجزت السعودية بذلك 11 مقعدًا مؤكدًا في ألعاب مختلفة للتنافس على ميدالياتها عبر طوكيو 2021، وهي كرة القدم، والتجديف حسين رضا، والكاراتيه طارق حامدي، والجودو سليمان حماد، والسباحة يوسف بو عريش، وكرة المضرب للطاولة علي خضراوي، والرماية سعيد المطيري، إضافة إلى آل احميد في رفع الأثقال، وياسمين الدباغ، ومازن الياسين في ألعاب القوى، وأخيرًا سراج آل سليم في رفع الأثقال.

04 يوليو 2021 - 24 ذو القعدة 1442
06:36 PM
اخر تعديل
05 يوليو 2021 - 25 ذو القعدة 1442
09:10 AM

"آل سليم" يحجز مقعده في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"

إلى جانب 10 مقاعد حجزتها المملكة في رياضات مختلفة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد سراج آل سليم لاعب المنتخب السعودي لرفع الأثقال، تأهله إلى دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"، الأحد.

وقدم الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، تهنئته إلى آل سليم، متمنيًا له التوفيق في دورة الألعاب الأولمبية.

وحجزت السعودية بذلك 11 مقعدًا مؤكدًا في ألعاب مختلفة للتنافس على ميدالياتها عبر طوكيو 2021، وهي كرة القدم، والتجديف حسين رضا، والكاراتيه طارق حامدي، والجودو سليمان حماد، والسباحة يوسف بو عريش، وكرة المضرب للطاولة علي خضراوي، والرماية سعيد المطيري، إضافة إلى آل احميد في رفع الأثقال، وياسمين الدباغ، ومازن الياسين في ألعاب القوى، وأخيرًا سراج آل سليم في رفع الأثقال.

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