وتشير المصادر إلى أن الوفاة منذ عدة أيام والتي باشرت الجهات الأمنية التحقيق في ملابساتها.

باشرت الجهات الأمنية بمحافظة ‫غامد الزناد في منطقة الباحة- قبل قليل- حادثة العثور على مواطن متوفى بأحد المواقع بمركز ‫"يبس".

في ساعة متأخرة بـ"يبس غامد الزناد".. العثور على متوفى منذ عدة أيام عبدالعزيز الشهري سبق 2019-11-12 باشرت الجهات الأمنية بمحافظة ‫غامد الزناد في منطقة الباحة- قبل قليل- حادثة العثور على مواطن متوفى بأحد المواقع بمركز ‫"يبس". وتشير المصادر إلى أن الوفاة منذ عدة أيام والتي باشرت الجهات الأمنية التحقيق في ملابساتها. "سبق" ستوافيكم بتفاصيل أكثر حال ورودها.

12 نوفمبر 2019 - 15 ربيع الأول 1441 01:50 AM

في ساعة متأخرة بـ"يبس غامد الزناد".. العثور على متوفى منذ عدة أيام الجهات الأمنية بالمحافظة باشرت الواقعة للتعرف على ظروفها وملابساتها





A A A





1 مشاركة

باشرت الجهات الأمنية بمحافظة ‫غامد الزناد في منطقة الباحة- قبل قليل- حادثة العثور على مواطن متوفى بأحد المواقع بمركز ‫"يبس".

وتشير المصادر إلى أن الوفاة منذ عدة أيام والتي باشرت الجهات الأمنية التحقيق في ملابساتها.

"سبق" ستوافيكم بتفاصيل أكثر حال ورودها.