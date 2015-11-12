في ساعة متأخرة بـ"يبس غامد الزناد".. العثور على متوفى منذ عدة أيام
الجهات الأمنية بالمحافظة باشرت الواقعة للتعرف على ظروفها وملابساتها
باشرت الجهات الأمنية بمحافظة غامد الزناد في منطقة الباحة- قبل قليل- حادثة العثور على مواطن متوفى بأحد المواقع بمركز "يبس".
وتشير المصادر إلى أن الوفاة منذ عدة أيام والتي باشرت الجهات الأمنية التحقيق في ملابساتها.
"سبق" ستوافيكم بتفاصيل أكثر حال ورودها.
في ساعة متأخرة بـ"يبس غامد الزناد".. العثور على متوفى منذ عدة أيام
عبدالعزيز الشهري
سبق
2019-11-12
باشرت الجهات الأمنية بمحافظة غامد الزناد في منطقة الباحة- قبل قليل- حادثة العثور على مواطن متوفى بأحد المواقع بمركز "يبس".
وتشير المصادر إلى أن الوفاة منذ عدة أيام والتي باشرت الجهات الأمنية التحقيق في ملابساتها.
"سبق" ستوافيكم بتفاصيل أكثر حال ورودها.
12 نوفمبر 2019 - 15 ربيع الأول 1441
01:50 AM
في ساعة متأخرة بـ"يبس غامد الزناد".. العثور على متوفى منذ عدة أيام
الجهات الأمنية بالمحافظة باشرت الواقعة للتعرف على ظروفها وملابساتها
باشرت الجهات الأمنية بمحافظة غامد الزناد في منطقة الباحة- قبل قليل- حادثة العثور على مواطن متوفى بأحد المواقع بمركز "يبس".
وتشير المصادر إلى أن الوفاة منذ عدة أيام والتي باشرت الجهات الأمنية التحقيق في ملابساتها.
"سبق" ستوافيكم بتفاصيل أكثر حال ورودها.