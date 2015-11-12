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في ساعة متأخرة  بـ"يبس غامد الزناد".. العثور على متوفى منذ عدة أيام

الجهات الأمنية بالمحافظة باشرت الواقعة للتعرف على ظروفها وملابساتها

باشرت الجهات الأمنية بمحافظة ‫غامد الزناد في منطقة الباحة- قبل قليل- حادثة العثور على مواطن متوفى بأحد المواقع بمركز ‫"يبس".

وتشير المصادر إلى أن الوفاة منذ عدة أيام والتي باشرت الجهات الأمنية التحقيق في ملابساتها.

"سبق" ستوافيكم بتفاصيل أكثر حال ورودها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في ساعة متأخرة  بـ"يبس غامد الزناد".. العثور على متوفى منذ عدة أيام
سبق

باشرت الجهات الأمنية بمحافظة ‫غامد الزناد في منطقة الباحة- قبل قليل- حادثة العثور على مواطن متوفى بأحد المواقع بمركز ‫"يبس".

وتشير المصادر إلى أن الوفاة منذ عدة أيام والتي باشرت الجهات الأمنية التحقيق في ملابساتها.

"سبق" ستوافيكم بتفاصيل أكثر حال ورودها.

12 نوفمبر 2019 - 15 ربيع الأول 1441
01:50 AM

في ساعة متأخرة  بـ"يبس غامد الزناد".. العثور على متوفى منذ عدة أيام

الجهات الأمنية بالمحافظة باشرت الواقعة للتعرف على ظروفها وملابساتها

A A A
عبدالعزيز الشهري - الباحة
0
1,727

باشرت الجهات الأمنية بمحافظة ‫غامد الزناد في منطقة الباحة- قبل قليل- حادثة العثور على مواطن متوفى بأحد المواقع بمركز ‫"يبس".

وتشير المصادر إلى أن الوفاة منذ عدة أيام والتي باشرت الجهات الأمنية التحقيق في ملابساتها.

"سبق" ستوافيكم بتفاصيل أكثر حال ورودها.

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