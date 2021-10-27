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"غوتيريس" يدعو مجلس الأمن للتحرك تجاه انقلاب الجيش في السودان

دعا جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس

ندد أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بوباء الانقلابات في العالم، ودعا مجلس الأمن للتحرك مع استعداد المجلس لبحث انقلاب الجيش على السلطة في السودان.

وقال "غوتيريس": "ندائي بوضوح موجّه إلى الدول الكبرى على وجه الخصوص، بأن نعمل معًا من أجل وحدة مجلس الأمن حتى نضمن وجود رادع فعال لوباء الانقلابات.. نرى أن الردع الفعال غائب الآن"؛ وفقًا لـ"رويترز".

وبين أن الشعب السوداني أبدى بوضوح رغبته الشديدة في الإصلاح والديمقراطية.

ودعا الأمين العام جميع الأطراف في السودان إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.


الرئيسية/ أخبار العالم

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"غوتيريس" يدعو مجلس الأمن للتحرك تجاه انقلاب الجيش في السودان
سبق

ندد أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بوباء الانقلابات في العالم، ودعا مجلس الأمن للتحرك مع استعداد المجلس لبحث انقلاب الجيش على السلطة في السودان.

وقال "غوتيريس": "ندائي بوضوح موجّه إلى الدول الكبرى على وجه الخصوص، بأن نعمل معًا من أجل وحدة مجلس الأمن حتى نضمن وجود رادع فعال لوباء الانقلابات.. نرى أن الردع الفعال غائب الآن"؛ وفقًا لـ"رويترز".

وبين أن الشعب السوداني أبدى بوضوح رغبته الشديدة في الإصلاح والديمقراطية.

ودعا الأمين العام جميع الأطراف في السودان إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.


26 أكتوبر 2021 - 20 ربيع الأول 1443
09:32 PM

"غوتيريس" يدعو مجلس الأمن للتحرك تجاه انقلاب الجيش في السودان

دعا جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ندد أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بوباء الانقلابات في العالم، ودعا مجلس الأمن للتحرك مع استعداد المجلس لبحث انقلاب الجيش على السلطة في السودان.

وقال "غوتيريس": "ندائي بوضوح موجّه إلى الدول الكبرى على وجه الخصوص، بأن نعمل معًا من أجل وحدة مجلس الأمن حتى نضمن وجود رادع فعال لوباء الانقلابات.. نرى أن الردع الفعال غائب الآن"؛ وفقًا لـ"رويترز".

وبين أن الشعب السوداني أبدى بوضوح رغبته الشديدة في الإصلاح والديمقراطية.

ودعا الأمين العام جميع الأطراف في السودان إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.


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